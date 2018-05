Martin Castrogiovanni ad Amici 2018 In coppia con Laura Chiatti per il gioco delle

Martín Castrogiovanni : «Non tre - ma sette pasti al giorno» : Questo pezzo è uscito su Vanity Fair Uomo, supplemento al numero 13 di Vanity Fair, in edicola il 28 marzo. Chi nella vita è stato pilone andrà in paradiso, perché all’inferno c’è già stato»: ne è sicuro Martín Castrogiovanni, forse il volto (e il corpo) più noto del rugby italiano, anche grazie a una serie di apparizioni tv che ne hanno fatto scoprire le doti di showman. Castro, come lo chiamano tutti, il 17 dicembre 2016 è tornato dove tutto ...