Marsala | gli strumenti sequestrati alla band venerdì sera Ecco come stanno le cose

Marsala - hanno sequestrato gli strumenti musicali ad una band che suonava dal vivo : Singolare episodio accaduto a Marsala ieri intorno alle 22. Al Portale Botteghe, locale molto frequentato del centro storico, alle spalle di piazza Purgatorio, accanto alla Chiesa Madre, si esibivano ...

Mare - percorsi naturalistici - maratone. Gli eventi a Marsala per la Giornata della Terra : Questa è la terza edizione della Giornata della Terra che si tiene a Marsala, l'assessorato allo sport diretto da Andrea Baiata e quello all'ambiente hanno lavoro in sinergia, con l'obiettivo anche ...

Caritas : Incendio Via Marsala - nessuna risposta dal Campidoglio : Roma – Monsignor Enrico Feroci, direttore della Caritas di Roma ha parlato al Sir. In merito all’Incendio di ieri tra le baracche di cartone, legno e altro materiale infiammabile nella cancellata esterna all’Ostello ‘Don Luigi Di Liegro’ della Caritas di Roma in via Marsala. La struttura esterna dell’ostello ha subito il crollo quasi totale del controsoffitto e dei corpi illuminanti. Uno degli operatori della ...

In gommone dalla Tunisia a Marsala. Gli sbarchi fantasma dei sospetti jihadisti : Immigrazione clandestina in comode imbarcazioni, blitz della Guardia di finanza di Palermo: 13 fermi. Un indagato parlava di un viaggio in Francia e di azioni...

In gommone dalla Tunisia a Marsala. Gli sbarchi fantasmi dei sospetti jihadisti : Immigrazione clandestina, blitz della Guardia di finanza di Palermo: 13 fermi. Un indagato parlava di un viaggio in Francia e di azioni pericolose....

Sabato di ferie per il Marsala Futsal - gli altri risultati di giornata : Sport - Mabbonath 5-8 Monreale - Città di Leonforte 1-1 Palermo Calcio a 5 - C.U.S. Palermo 3-6 Palermo Futsal 89ers - Enna 8-0 Villaurea - Sporting Alcamo 7-6 ha riposato: Marsala Futsal LA ...

ALL'OSPEDALE DI Marsala ASSUNTE NEGLI ULTIMI MESI 99 UNITA'. SI FARA' L'ONCOLOGIA E LA CAMERA BIANCA : "Non capisco quale logica politica perversa possa avere un manager a voler penalizzare una città di 80.000 abitanti – ha commentato Bavetta, riferendosi ad alcuni notizie riportate dalla stampa ...

Scrive l'avvocato Di Benedetto - sull'uomo condannato per stalking sull'ex moglie a Marsala : ... epiteto che cozza fortemente con i provvedimenti emessi dai vari Tribunali che hanno affrontato la vicenda nonché dalla delicatezza del tema della violenza di genere tristemente noto alla cronaca ...

Marsala - scrive Piero Cavasino - sull'inutile consiglio comunale aperto su Birgi : ... nella speranza di mantenere vivo il dibattito su uno dei casi più spinosi per la nostra terra che rischia di nuocere irreparabilmente all'intera economia del Trapanese. Mi sia consentita una breve ...

Tenta di togliersi la vita buttandosi in mare. Ma studenti di Marsala la salvano : Torneranno a Marsala da eroi alcuni studenti dell'Istituto Industriale che a Rimini hanno salvato la vita ad una giovane donna che ha Tentato di togliersi la vita tuffandosi nelle acque fredde e in ...