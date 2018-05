Marine Le Pen | “Sono in contatto con Salvini ma nei 5 Stelle ci sono ambiguità”  

Governo - Marine Le Pen esulta 'Nostri alleati al potere'. Ft 'Conte principiante della politica' : La strenua difesa da parte dei due leader nei confronti della scelta di Conte, definita innumerevoli volte 'politica', non convince avversari ed ex alleati. Per il segretario reggente del Partito ...

Governo - Marine Le Pen : alleati al potere : 20.01 "Dopo il fpoe in Austria la Lega in Italia. I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande ritorno delle nazioni!". E' il tweet della leader del Front National Marine Le Pen per le notizie sull'imminente Governo Lega-M5S provenienti da Roma. Matteo Salvini ha sempre stretto un asse importante con Marine Le Pen, con cui si è fatto spesso fotografare.

Matteo Salvini in comizio con Marine Le Pen il primo maggio a Nizza : Matteo Salvini sarà al fianco di Marine Le Pen il 1 maggio a Nizza. Il leader della Lega e la presidente del Front National saranno protagonisti di un comizio comune per sottolineare "l'affermazione ...

Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s : “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” : Marine Le Pen benedice il governo Lega-M5s: “Se lo vuole Salvini è la soluzione giusta” “Tra i due partiti ci sono differenze anche profonde, ma credo che entrambi condividano il desiderio di restituire agli italiani la libertà di decidere” Continua a leggere