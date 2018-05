Marina Militare | nave Alpino in sosta a Baltimora dal 27 al 30 maggio

Intermarine : varata l’unità della Marina Militare ‘Angelo Cabrini’ : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – Si è svolta a Messina la cerimonia di varo della Unità Navale ‘Angelo Cabrini’, la prima delle due Unpav (Unità Navale Polifunzionale ad Altissima Velocità) commissionate dalla Marina Militare alla Intermarine (controllata del Gruppo industriale quotato Immsi). L’evento si è svolto alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, del ...

Intermarine : varata l’unità della Marina Militare ‘Angelo Cabrini’ (2) : (AdnKronos) – “Nave Cabrini è un ulteriore esempio delle notevoli capacità e della elevatissima professionalità della nostra industria nazionale intesa nel suo complesso di gruppi industriali maggiori e di piccole e medie imprese”, ha affermato l’Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. “Si tratta del frutto della produttività del sistema Paese: un prodotto che, al pari ...

Marina Militare : varo a Messina nave ad altissima velocità : La nave varata oggi è il primo dei due mezzi navali commissionata dalla Marina Militare alla Intermarine di Messina per un ammontare totale di 40 milioni di euro. “Abbiamo preparato diversi progetti- afferma Livio Corghi, Amministratore Delegato di Intermarine – questo è uno dei primi che va in realizzazione, è ovvio che oltre a pattugliatori facciamo anche i cacciamine. Riteniamo di essere oggi i numeri uno al mondo anche perché ...

Marina Militare : celebrata ad Augusta la “Giornata del personale civile dell’Amministrazione della difesa” : Oggi 18 maggio alle ore 10.00, presso il comprensorio Terravecchia di MARISICILIA, si è celebrata, a livello regionale, l’annuale “Giornata del personale civile dell’Amministrazione della difesa” per la consegna delle medaglie e dei diplomi di servizio al personale civile premiando. Il personale delle Forze Armate – in servizio nelle sedi di Augusta, Catania, Palermo e Messina – ha ricevuto i riconoscimenti da parte del direttore ...

Marina Militare : nave Giuseppe Garibaldi in sosta nel porto di Messina al termine dell’esercitazione mare aperto : Dal 18 al 20 maggio l’Incrociatore Portaeromobili Giuseppe Garibaldi della Marina Militare sosterà nel porto di Messina, al termine della sua partecipazione all’esercitazione mare aperto, svoltasi per dieci giorni nel Mediterraneo Centrale, insieme alle componenti delle altre forze nazionali e Nato, con lo scopo di favorire il processo di integrazione necessario per assicurare la difesa degli interessi nazionali. In uno scenario di crisi ...

Acqua contaminata - la Marina Militare : "Non esistono casi di legionella a bordo delle nostre Unità Navali" : Nelle scorse settimane i carabinieri del Nas hanno fatto accertamenti e prelievi per verificare se l'Acqua di alcune navi della Marina fosse stata contaminata da legionella, un batterio che si ...

La Marina Militare nell'Atlantico per i velisti dispersi : La Marina Militare con la sua nave Alpino farà oggi e domani un'ulteriore ricerca nell'oceano Atlantico dopo il naufragio dell'imbarcazione Bright, sulla quale viaggiavano l'italiano Aldo Revello e il ...

Velisti dispersi nell'Atlantico - una nave della Marina Militare nella zona per le ricerche : nave Alpino opererà con l'elicottero di bordo lunedì e martedì, durante un transito già programmato in quelle acque. Anche la Farnesina preme su Lisbona affinché le ricerche in mare riprendano