Maria Elisabetta Casellati | la profezia da Fabio Fazio sulle elezioni anticipate | ' Perché

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti 27 maggio : Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Bolle : Che TEMPO che fa torna in onda oggi, domenica 27 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Bolle, Enrico Brignano, Fedez, J-Ax e Malika Ayane ospiti.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:12:00 GMT)

Fabio Fazio - Maria Elisabetta Casellati ospite a Che tempo che fa : Nel consueto appuntamento di Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda domenica 27 maggio alle 20:35 su Rai1, in un momento delicatissimo per la politica italiana, tra gli ospiti c'è la Presidente del ...

Maria Teresa Meli massacra la piddina Elisabetta Gualmini : 'Siete già spariti' : 'Avete una vocazione al suicidio, non c'è niente da fare'. Maria Teresa Meli, ospite di Agorà su Raitre , massacra la piddina Elisabetta Gualmini : 'E' più forte di voi. E la storia'. La Gualmini ...

Governo di centrodestra insieme ai Cinque Stelle : Mattarella conferisce l’incarico esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annunciato il conferimento di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per formare un Governo con la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Entro venerdì dovrà conferire sui risultati ottenuti, confermando o meno l’esistenza di una maggioran...

Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati : La prima donna presidente del Senato ha 71 anni ed è in Forza Italia dalla nascita del partito: le è stato affidato un "mandato esplorativo" The post Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati appeared first on Il Post.

Chi è e cosa ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati : Breve storia della prima donna presidente del Senato, che ha ricevuto un "mandato esplorativo" per cercare una maggioranza parlamentare The post Chi è e cosa ha fatto Maria Elisabetta Alberti Casellati appeared first on Il Post.

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si ripropone per il mandato esplorativo : "Se Mattarella chiama è difficile dire no" : "Intanto vediamo cosa deciderà il presidente Mattarella, se dovesse chiedermelo è chiaro che sarebbe difficile poter dire di no". Intervistata da Maria Latella su Skytg24, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, si dice pronta ad accettare un eventuale mandato esplorativo dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. Missione difficile o impossibile? "difficile lo sarà certamente, se poi sarà ...

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Serve una legge sulla legittima difesa" : "Se dovessi pensare a una legge che riguardi la giustizia, penserei alla legittima difesa, perché oggi ci troviamo in una situazione in cui chi è aggredito, chi si difende, chi aiuta come le forze dell'ordine, deve poi anche difendersi in tribunale". Lo ha detto la neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista a Matrix."Mi faccio chiamare il presidente, perché ritengo che non ci sia bisogno ...