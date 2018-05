Mara Venier | fine di un' epoca a Mediaset La scelta drastica di Maria De Filippi | con chi

Domenica In : Mara Venier e Cristina Parodi ai ferri corti : Mara Venier e Cristina Parodi si ‘contendono’ Domenica In L’attuale stagione televisiva deve ancora concludersi, ma già si pensa alla prossima che partirà da settembre. Una delle grandi novità di Rai1 è sicuramente il ritorno di Mara Venier alla guida di Domenica In. La conduttrice, però, dovrà dividere lo scettro di “signora della Domenica” con Cristina Parodi e secondo le indiscrezioni riportare dal settimanale ...

Mara Venier e Cristina Parodi : scoppiano i primi litigi per Domenica In : Cristina Parodi contro Mara Venier a Domenica In: tensione alta tra le due conduttrici È già scontro a Domenica In tra Mara Venier e Cristina Parodi. Le due conduttrici saranno alla guida della prossima edizione del programma ma starebbero litigando per la gestione degli spazi, come fa sapere il settimanale Spy. La moglie di Giorgio […] L'articolo Mara Venier e Cristina Parodi: scoppiano i primi litigi per Domenica In proviene da Gossip e ...

Eva Henger Mara Venier mi ha deluso molto : Eva Henger è stata ospite nel programma “La Confessione” sul canale Nove durante la quale ha rilasciato un’intervista dove è tornata a parlare del canna-gate, lo scandalo che l’ha vista protagonista all’Isola dei Famosi dopo le accuse mosse al concorrente Francesco Monte. La Henger durante l’esperienza in Honduras ha raccontato di come Monte avesse comprato e fumato sostanze stupefacenti in un paese dove è vietato. A distanza di tempo la Henger ...

Cannagate - Eva Henger contro Mara Venier : "Mi hai deluso" : L' Isola dei Famosi è ormai finita da qualche mese, ma Eva Henger non ha ancora sepolto l'ascia di guerra. Ospite a La Confessione di Peter Gomez, l'ex pornostar si è sfogata contro colei che credeva ...

Eva Henger : "Mara Venier mi ha deluso - non mi è piaciuto il suo comportamento all'Isola" : Un caso ancora aperto. L’Isola dei famosi è terminata da un mese, ma il caso canna-gate torna a far discutere, con Eva Henger che ammette di aver interrotto i rapporti con Mara Venier proprio a causa delle polemiche generate dal reality di Canale 5.“E’ lei ad avermi deluso di più”, dice l’ex concorrente ospite a La Confessione. “Con lei avevo un rapporto di amicizia, ci vedevamo fuori dall’Isola e la ritenevo un’amica, non mi è piaciuto il ...

Mara Venier ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa : Che tempo che fa: Mara Venier ospite di Fazio (Anteprima LaNostraTv) Noi de LaNostraTv possiamo anticipare che nella puntata di Che tempo che fa in onda domenica 20 maggio Fabio Fazio ospiterà Mara Venier. L’ex signora della domenica si racconterà al conduttore come hanno fatto prima di lei Maria De Filippi e Milly Carlucci. Che Mara Venier sia pronta a presentarsi al pubblico di Rai1 come futura conduttrice di Domenica In? Nonostante i ...

Tu sì que vales : Simona Ventura al posto di Mara Venier? : Tu sì que vales: in pole Antonino Cannavacciuolo e Simona Ventura? Sostituire Mara Venier a Tu sì que vales non sarà facile, ma è un compito che Maria De Filippi deve svolgere con attenzione e solerzia. Secondo quanto riporta il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini i casting per il ruolo di giudice popolare sono aperti e il più accreditato, in questo momento, è lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo che ha dato prova di grande ironia ...

Grandi manovre in Rai - a Domenica In Mara Venier affianca Cristina Parodi : Sulla carta, l' idea di mettere insieme Cristina e Benedetta Parodi alla conduzione di Domenica in non sembrava poi tanto male, ma l' esperimento si è rivelato un fallimento fin dalla prima puntata. E ...

Tu si che vales : Maria De Filippi vuole Cannavacciuolo al posto di Mara Venier : Tu si che vales, Maria De Filippi punta Antonino Cannavacciuolo: lo chef potrebbe prendere il posto di Mara Venier Il ritorno di Mara Venier in Rai ha liberato una poltrona molto ambita a Mediaset. Secondo il settimanale Chi, infatti, pare che la produzione di Tu si che vales si stia già guardando in torno per […] L'articolo Tu si che vales: Maria De Filippi vuole Cannavacciuolo al posto di Mara Venier proviene da Gossip e Tv.

Novità palinsesti Rai / Mara Venier a Domenica In - Timperi al posto di Marco Liorni e per la Clerici... : Novità palinsesti Rai 2017/2018. Mara Venier a Domenica In con Cristina Parodi, Tiberio Timperi al posto di Marco Liorni, Elisa Isoardi al posto della Clerici...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:15:00 GMT)

Mara Venier pronta per il ritorno a Domenica In : Teodoli, Romano, Carraro, Venier - da Instagram di Mara Venier L’aveva sempre detto che prima o poi le sarebbe piaciuto tornare. E ora il momento sembra arrivato. A 25 anni dal debutto nel dì festivo, Mara Venier è pronta a riprendersi Domenica In. L’indiscrezione, che circola già da diverse settimane, è avvalorata, oltre che dalle informazioni in nostro possesso, da alcuni indizi social. Qualche giorno fa Mara ha ...

Mara Venier festeggia il ritorno a Domenica In? (FOTO) : Mara Venier è sicura di rifare Domenica In? L’indizio “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” è il celebre detto popolare che ama pronunciare (anche in inglese con risultati comici) l’allenatore di calcio Giovanni Trapattoni. Un detto che vale per qualsivoglia professione o momento di vita quotidiana che sembra non appartenere a Mara Venier, la signora della Domenica che da anni ha appeso la conduzione al ...

Mara Venier - dimagrita di 10 kili. La dieta in vista del ritorno a Domenica In? : dieta ferrea e allenamento intensivo per Mara Venier. Su Oggi nella rubrica Pillole di Gossip si legge che la conduttrice, opinionista dell'Isola dei Famosi, avrebbe perso dieci kili. Che si stia preparando per tornare alla guida di Domenica In? Clamoroso ritorno in Rai di Mara Venier a Domenica in (Anteprima Blogo) prosegui la letturaMara Venier, dimagrita di 10 kili. La dieta in vista ...