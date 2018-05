Manifestanti contro corrida a Madrid

Grecia : Manifestanti contro attacchi in Siria tenta di abbattere statua di Truman - : I manifestanti hanno tenta to di segare le gambe della statua e ribaltarla con le corde, ma la polizia è intervenuta e ha disperso la folla, usando gas lacrimogeni. Il monumento ha subito danni lievi, ...

Oltre mezzo milione Manifestanti contro Macron in tutta la Francia : Parigi, 22 mar. , askanews, Circa mezzo milione di persone sono scese in piazza oggi in Francia per manifestare contro la politica economica del presidente Emmanuel Macron e per difendere i servizi pubblici. 'Oltre 500.000' manifestanti secondo la CGT, la principale federazione sindacale francese hanno voluto difendere ...