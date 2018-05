sport.ilmessaggero

: Mancini prove di ricostruzione Italia pronta al debutto: giovani Balotelli e 4-3-3 - #Mancini #prove… - zazoomnews : Mancini prove di ricostruzione Italia pronta al debutto: giovani Balotelli e 4-3-3 - #Mancini #prove… - cronaca_azzurra : Mancini, prove di ricostruzione, Italia pronta al debutto: giovani, Balotelli e 4-3-3 -

(Di domenica 27 maggio 2018) dal nostro inviato SAN GALLOannuncia solo il portiere. Che, per non far saltare subito il banco, è Donnarumma. Il ct dà la maglia numero 9 a, ma non ne ufficializza la presenza dal ...