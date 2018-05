Maltempo | auto semi sommerse dalle bomba d’acqua in Lombardia | 5 in salvo ma sotto shock

MELFI-POTENZA - INCIDENTE STRADALE : UN MORTO/ Ultime notizie : scontro auto e camion - causa Maltempo? : MELFI-POTENZA, drammatico INCIDENTE STRADALE: un MORTO e due feriti per uno scontro tra auto e camion. Le Ultime notizie: un ferito grave a Como per sinistro moto-auto(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:54:00 GMT)

Maltempo Firenze : albero cade su un autobus - il Comune decide di tagliare altre due piante : Ieri pomeriggio a Firenze un grosso tiglio è caduto colpendo un autobus con a bordo 32 turisti coreani, il crollo è stato dovuto al Maltempo. Su lungarno del Tempio, quindi, “sono stati eseguiti gli esami di approfondimento sui colletti degli alberi”, con “le operazioni che sono proseguite con il taglio di due piante risultate pericolose“, come spiega il Comune di Firenze. Gli accertamenti sono stati effettuati ...

Maltempo - nubifragio vicino Roma : allagamenti e auto bloccate : Strade, negozi e scantinati allagati, automobilisti bloccati nelle auto per l’acqua: sono oltre 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel comune di Tivoli, alle porte di Roma, colpito da forti piogge nel pomeriggio. I pompieri sono intervenuti per allagamenti in strade, negozi e scantinati, e danni d’acqua in appartamenti. Almeno due i soccorsi per automobili rimaste bloccate, con persone all’interno, a causa ...

Maltempo - buche su via Salaria a Roma : ancora auto danneggiate : ancora buche su via Salaria con auto rimaste danneggiate. E’ accaduto ieri sera nel tratto tra i civici 959 e 961 in direzione centro quando alla polizia municipale sono arrivate numerose segnalazioni di auto che avevano subito danni a causa delle condizioni del manto stradale. In particolare sarebbe stata una voragine la causa di ruote squarciate o cerchioni rotti. Circa un mese fa sempre su via Salaria una cinquantina di auto in poche ...

Maltempo - scontro tra auto : una vittima nel Cosentino : Un grave incidente stradale ha provocato un morto e diversi feriti. Il sinistro e’ avvenuto nei pressi di Rovito (Cosenza), sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che sta cadendo copiosa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre alcune persone rimaste incastrate nelle lamiere delle due vetture coinvolte, sono al lavoro i sanitari del 118 e le forze di ...

Maltempo Molise : rami cadono sulla strada a Termoli - sfiorati bus e auto : Due grossi rami si staccano da un platano e cadono su via Molinello, strada del centro di Termoli che costeggia il parco comunale, solitamente molto trafficata. E’ accaduto oggi durante il violento temporale che si è abbattuto intorno alle 15 sulla città, in quel momento stavano transitando alcune auto e un autobus che sono per puro caso non sono stati colpiti. I residenti della zona lamentano la mancata potatura degli alberi della zona, ...

Maltempo - vento forte a Palermo : albero si abbatte su un’auto : In seguito alle raffiche di vento che soffiano da stamane in città, questo pomeriggio intorno le 15 uno degli alberi di via Nicolò Garzilli, nel centro di Palermo, si è spezzato schiantandosi su una vettura posteggiata nelle “zone blu”. L’Audi A3 e’ stata danneggiata nella parte anteriore sinistra. “Da circa due anni segnaliamo che molti alberi di questa strada sono ‘marci’ all’interno – ...

Maltempo Palermo : allagamenti e auto impantanate - almeno 50 interventi dei vigili del fuoco : Forte temporale nella notte a Palermo: segnalati sottopassi allagati, auto impantanate e strade trasformate in fiumi. almeno una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco che hanno impiegato le idrovore in viale Michelangelo, via Silvio Boccone, via Santocanale, via Giafar, via Guadagna e via Imera, via Capo Gallo e via Giuseppe Tranchina. Le zone maggiormente colpite sono state quelle di Mondello e Brancaccio. Disagi anche al pronto ...

Maltempo - ancora emergenza buche a Roma : 50 auto in panne sulla Salaria : Nuova ondata di Maltempo, nuova emergenza buche per le strade di Roma. Sono circa 50 al momento le auto rimaste in panne per le buche che si sono aperte su via Salaria a Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. C’è una lunga fila di macchine all’altezza della motorizzazione in direzione fuori Roma, molte di queste con le gomme bucate. Secondo quanto si e’ appreso, oggi alcune buche sulla Salaria erano state riparate. Sul ...

Maltempo Roma - si aprono buche sulla via Salaria : auto danneggiate : danneggiate almeno sette auto stasera su via Salaria a Roma, all’altezza del civico 716, per alcune grandi buche che si sono aperte sulla carreggiata. Sul posto la polizia locale. L'articolo Maltempo Roma, si aprono buche sulla via Salaria: auto danneggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Roma - alberi sulle auto in sosta : ferita una donna : Maltempo a Roma, alberi sulle auto in sosta: ferita una donna Il forte vento e la pioggia stanno provocando diversi disagi nella Capitale. La signora era a bordo della sua vettura quando è stata colpita: è in ospedale in codice verde. Riaperta Galleria Giovanni XXII, precedentemente chiusa a causa della caduta di ...

