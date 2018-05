Mai senza Viky

Senza Mail né Whatsapp o Facebook. Nell’assenza ho ritrovato me stessa : Dopo mesi di asSenza oggi ritorno a scrivere un post su questo blog. Una asSenza dapprima accaduta, complice inizialmente un blackout informatico durante una vacanza nella quale avrei invece pensato di dedicarmi alla scrittura e all’invio di vari articoli. Un’asSenza poi rinnovata allo stesso modo con l’ulteriore complicità delle ripetute bufere di neve nella mia amata montagna altoatesina, dove durante questi mesi ho trascorso lunghi ...

Chiara Francini : "Cadere è fondamentale. Abbassarsi Mai. La vita sarebbe orrenda senza la sconfitta" : Chiara Francini è due grandi occhi chiari. Pelle bianchissima, quasi trasparente. Capelli che sono ricci o lisci a seconda dell'umore. Accento fiorentino spiccato. Un accento che tiene a bada in teatro – ha appena concluso con Raoul Bova Due, dopo oltre duecento repliche – e che si scioglie in una frenetica e disarmante empatia.Divenuta nota al grande pubblico per "Una moglie bellissima" di Leonardo Pieraccioni nel 2008, da ...

Conte al Colle ma senza la lista dei ministriNodo Savona - Salvini sbotta su Fb : "Sono davvero arrabbiato" e Di Maio mette il "like" : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona. Salvini sbotta su Facebook e il leader del M5s gli concede un "mi piace"

Conte al Colle ma senza la lista dei ministriNodo Savona - Salvini sbotta su Fb : "Sono davvero arrabbiato" e Di Maio mette il "like" : Il presidente del Consiglio incaricato si è recato al Quirinale per un colloquio informale e senza la lista dei ministri. Resta da sciogliere il nodo-Savona. Salvini sbotta su Facebook e il leader del M5s gli concede un "mi piace"

“Ah!”. Charlotte Casiraghi “senza precedenti”. Davvero : così non l’avete Mai vista : Charlotte Casiraghi non si sposa più. Per ora, almeno. Nessun colpo di scena eclatante: le nozze con Dimitri Rassam sono solo rimandate. Il debutto in coppia al Ballo della Rosa 2018, con anello di fidanzamento ben in vista, lo scorso 24 marzo, aveva confermato quello che già si sapeva da un po’: Charlotte e Dimitri presto sposi. Poi, però, l’annuncio – senza nemmeno troppe sorprese, visto che i paparazzi avevano già ...

Michelle Obama : «Mai senza Barack» : Barack Obama, nel giorno del matrimonio, il 3 ottobre del 1992, aveva un raffreddore terribile, ma a guardarlo nelle foto, mentre è alle prese con la scarpetta della sua cenerentola Michelle proprio non sembra. È stata la ex First Lady Michelle a postare l’immagine delle nozze con il futuro presidente letteralmente ai suoi piedi. «Il raffreddore era miracolosamente sparito quando siamo andati all’altare e abbiamo ballato tutta la notte. ...

Governo M5s-Lega - diretta – Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. La Lega : “Senza di lui sarebbe un bel problema” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

"Non avrei Mai fatto Han Solo senza l'ok di Harrison Ford" : Correva l'anno 1977 quando il mondo intero s'innamorò per la prima volta di Han Solo. Il film era Star Wars - Guerre Stellari, il primo della Trilogia Originale, e a vestire i panni di quello che ...

Barbara D’Urso ‘rimbalzata’ da Romina Power : «Credo che si ritenga molto superiore a me e non verrà Mai ospite. Faremo il famoso 22% anche senza di lei» : Romina Power Non c’è pace per Barbara D’Urso, e tantomeno ce n’è per le storie private della famiglia Carrisi, ancora una volta sviscerate dai protagonisti nei salotti tv. La conduttrice di Canale 5, che negli ultimi tempi è stata impegnata a difendere il suo Grande Fratello dalle critiche e ad incassare rivendicazioni a mezzo tv da più parti (qui la maglietta sfoggiata da Selvaggia Lucarelli a Ballando), nella puntata di ...

M5s - Luigi Di Maio : 'Noi al governo senza cedere ai poteri forti' : Se il M5s andrà al governo sarà "senza cedere a nessun potere forte. Questo deve pur valere qualcosa". Lo afferma il leader pentastellato Luigi Di Maio a Silvi Marina. E sulle reazioni a un governo ...

Senza identità - senza passato - senza direzione : ecco il governo dei narcisi Di Maio e Salvini : La separazione dalla realtà è l’elemento che unisce i capi di Lega e M5S. Perché mentre il Forzaleghismo è stato un vero blocco sociale, il Grilloleghismo non esiste: in comune c’è solo l’avversione per l’Europa La Brutta Estate della Repubblica: i tre fallimenti che portano alla svolta traumatica " Così si attaccavano Di Maio e Salvini prima dell'alleanza: tutto il peggio della settimana "

Grande Fratello 15 - Aida Nizar senza vergogna sul sesso : 'Nessuno ha Mai trovato il...' : Al Grande Fratello 15 c'è un nuovo format, il gioco 'obbligo o verità', al quale ha preso parte l'ormai ex inquilina Aida Nizar . La spagnola non si è tirata indietro neppure davanti a domande ...

M5s-Lega - Di Maio : “Mps? Ce ne occuperemo - ma senza shock e senza nessun tipo di preoccupazione” : “Di Mps, come di tutte le altre crisi bancarie, ci occuperemo senza shock e senza nessun tipo di preoccupazione”. Lo ha detto il leader del M5s, Luigi Di Maio, precisando quanto scritto sul contratto di governo L'articolo M5s-Lega, Di Maio: “Mps? Ce ne occuperemo, ma senza shock e senza nessun tipo di preoccupazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Senza identità - senza passato - senza direzione : ecco il governo dei narcisi Di Maio e Salvini : «Stiamo scrivendo la storia», ha infatti detto di sé il giovane Luigi Di Maio , anche se si vede la fatica di scrivere, almeno, la cronaca. Le forme della politica sono venute meno in questi ...