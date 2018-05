Madre salva figlia di 10 anni da matrimonio combinato

Milano - Madre straccia il passaporto della figlia di 10 anni per salvarla dalle nozze combinate in Bangladesh : A dieci anni era promessa sposa in Bangladesh a un parente di 22. Sua madre, però, si è opposta alle nozze e ha stracciato il suo passaporto e quello della figlia per impedirle di lasciare l’Italia. La vicenda, per la quale è in corso un processo, è stata pubblicata dal Giorno che scrive di “un contesto familiare difficile” dal quale è nata una denuncia della donna contro il marito per maltrattamenti in famiglia. La bambina è stata ...

Chieti - il mediatore che ha tentato di salvare Filipponi : “Sua vita cambiata con perdita Madre” : Chieti, il mediatore che ha tentato di salvare Filipponi: “Sua vita cambiata con perdita madre” Potrebbe essere stata la morte della madre, avvenuta circa 15 mesi fa, a cambiare la vita di Fausto Filippone, 49 anni, e a innescare qualcosa di sbagliato nella sua mente. A dirlo è lo psichiatra Massimo Di Giannantonio, che per […] L'articolo Chieti, il mediatore che ha tentato di salvare Filipponi: “Sua vita cambiata con perdita madre” ...

RIMINI - BIMBO 8 ANNI SALVA MAMMA “AIUTO - VUOLE UCCIDERLA”/ A Treviso invece Madre butta la figlia dal terrazzo : Mogliano Veneto (Treviso), bimba di 3 ANNI vola giù dal terrazzo: ultime notizie, arrestata la madre sospettata e accusata di tentato omicidio. A RIMINI figlio SALVA la madre dal compagno(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:43:00 GMT)

Il gesto eroico di Simone : 'Così salvai Madre e figli dalle fiamme. Altre persone filmavano' : Con un gesto eroico Simone, 23 anni, ha salvato la vita a una mamma e alle sue due figlie, intrappolate in un appartamento che ha preso fuoco pochi giorni fa a Pieve Emanuele, in provincia di Milano . ...

Lasciata morire dalla Madre in uno scarico tra le formiche : neonata salvata miracolosamente : Lasciata morire dalla madre in uno scarico tra le formiche: neonata salvata miracolosamente La piccola è stata abbandonata a Port Elizabeth, in Sud Africa. All’interno del pozzetto c’era un’intera colonia di formiche rosse. Charmaine Keevy, 63 anni, stava facendo una passeggiata mattutina quando il suo cane ha cominciato ad abbaiare verso quella fenditura.Continua a leggere […]

Salva la vita della Madre e della sorellina - ma muore a 2 anni tra le fiamme in casa : Salva la vita della madre e della sorellina, ma muore a 2 anni tra le fiamme in casa Whitney Johnson, 26enne originaria dell Kentucky, dormiva nel suo appartamento con la figlia neonata Nyla e il primogenito DJ di due anni, quando è scoppiato l’incendio nel cuore della notte. Il bimbo si è messo a gridare […]

Dwayne Johnson - The Rock : “Ero depresso - piangevo sempre”/ “Mia Madre provò a suicidarsi - ecco come la salvai” : Dwayne Johnson, The Rock: “Ero depresso, piangevo sempre. Mia madre provò a suicidarsi, ecco come la salvai”. Le ultime notizie sull'attore americano, star di Jumanji: Welcome To The Jungle (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:28:00 GMT)

C'è posta per te - un trapianto per salvare la Madre : la storia di Nunzia commuove Gerry Scotti : C'è posta per te si apre con un ospite e una storia commovente . Nunzia racconta la sua storia e quella del figlio Francesco che si è sottoposto a un trapianto per aiutarla a guarire da una grave ...

Terzigno - Imma tre anni dopo Enza Avino. La Madre : 'Potevano essere salvate entrambe' : Terzigno ripiomba nell'incubo. Un altro femminicidio ha scosso la vita del Comune vesuviano. Immacolata Villani è stata uccisa e al momento è ricercato l'ex compagno. Tre anni fa, sempre a Terzigno, ...

Il Segreto trame maggio : Emilia e Julieta salvano una Madre dal suicidio Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de ''#Il Segreto'', la soap opera di Aurora Guerra che ha appena annunciato il ritorno di Candela. [Video] Gli ultimi spoiler ci svelano che Julieta Uriarte e Emilia Ulloa daranno prova di estremo coraggio quando aiuteranno una giovane madre in gravissime difficolta'. Anticipazioni ''Il Segreto'': il gesto eroico di Emilia e Julieta Le anticipazioni delle puntate [Video] ...