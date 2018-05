M5S e Lega non mollano | Savona o voto

Governo M5S-Lega - toto ministri : nodo Savona/ Salvini : “Si parta o si torni al voto”. Domenica di tensione : Governo M5S-Lega, toto ministri: nodo Savona, Salvini: “Si inizi a lavorare oppure si torni al voto”. Si preannuncia una Domenica di tensione, resta da risolvere la questione ministri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:14:00 GMT)

Contratto di governo Lega-M5S - tra programmi e governo : cosa è rimasto e cosa è scomparso : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto & Co.: diversi gli spunti di riflessione

Governo M5S-Lega - italiani 'spaccati' sulla valutazione : Il possibile Governo tra M5S e Lega [VIDEO] sara' anche espressione della volonta' popolare, ma di fatto gli italiani sarebbero divisi sulla valutazione complessiva ed i pareri negativi si registrano anche tra gli iscritti ed i militanti delle forze suddette. Questo è quanto si evince dal recente sondaggio Ipsos commissionato dal Corriere della Sera. Il quesito principale riguarda il giudizio complessivo sul costruendo esecutivo, il 49 % ha dato ...

Martina : Lega e M5S ci portano da Orban : 5.44 "Salvini e Di Maio si fermino, stanno giocando sulla pelle degli italiani". Così il segretario del Pd, Martina sul Corriere, si dice "molto preoccupato" per "l'atteggiamento grave e irresponsabile" dell leader della Lega e del M5S, "per gli attacchi al presidente della Repubblica Mattarella". "Di Maio e Salvini si leggano la Costituzione aticoli 92 e 95,che devono rispettare anche loro",aggiunge.Salvini avanza nei sondaggi? "Ci vuole ...

Governo - l'ultimatum di Lega e M5S : "O si chiude o si torna al voto" : O Savona o si muore. Sembra questo il messaggio che Matteo Salvini invia al Colle (e a chi intende porre veti) sulla partita del ministero dell'Economia: "Io ho detto 'O si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". E lo stesso fa, a ruota Luigi Di Maio da Terni: "Abbiamo già perso troppo tempo, o si chiude entro 24 ore e siamo messi ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : "O si chiude nelle prossime 24 ore o mai più"/ Nodo Savona - "noi siamo orgogliosi" : Governo MS5-Lega, Salvini vs Mattarella: resta il Nodo Savona sulla scelta dei ministri. Giorgia Meloni appoggia il leader del Carroccio, Casaleggio è fiducioso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:24:00 GMT)

Steve Bannon elogia Lega-M5S : "Devono insistere sul prof. Savona" : Steve Bannon, capo stratega del Presidente USA Donald Trump per una manciata di mesi dal gennaio all'agosto 2017, è in Italia da qualche ora - si vocifera che incontrerà Matteo Salvini, ma fonti ufficiali non confermano - ed ha subito partecipato a "L'intervista" di Maria Latella su SkyTg24, confermando di seguire da vicino il susseguirsi degli eventi politici nel nostro Paese.Bannon, estremista di destra nonché fondatore di Breitbart News - ...

Steve Bannon a Sky TG24 : con governo M5S Lega economia può rafforzarsi - : L'ex stratega di Donald Trump ospite all'Intervista di Maria Latella: "Savona è un grande conoscitore del sistema monetario, giusto insistere sul suo nome"

Governo M5S-Lega - l’ambasciatore italiano in Germania scrive al Der Spiegel : “L’articolo è una critica a intero popolo” : “I mendicanti almeno dicono grazie, quando gli si dà qualcosa. Scrocconi aggressivi si avvicina di più” alla condotta degli italiani, scrive il settimanale tedesco Der Spiegel nella sua versione online. È questa l’accusa – durissima – lanciata dal giornalista Jan Fleischauer all’Italia, colpevole a suo dire di aver chiesto di finanziare “il suo proverbiale dolce far niente” per poi ...

Governo M5S-Lega - Putin : “Dai politici italiani parole positive su sanzioni. Paese affidabile ma subordinato alle scelte Ue” : Contro la formazione del Governo M5s-Lega si è scatenata la tempesta perfetta: spread in salita oltre i 200 punti, Piazza Affari in picchiata, il Financial Times che parla di “nuovi barbari” alle porte di Roma e giornali tedeschi che attaccano la scelta (su cui si sta giocando la stessa nascita dell’esecutivo giallo-verde) dell’euroscettico Paolo Savona al Tesoro. Ma in soccorso di Luigi Di Maio e Matteo Salvini arrivato ...

Governo M5S-Lega - Fico a Napoli : “Io non tradirò mail il sud”. “La Lega? Non c’è alleanza ma contratto” : “Come si fa il rinnovamento con la Lega? A questa domanda non rispondo. Il contratto con la Lega fa parte della dialettica parlamentare e del lavoro per la formazione di una maggioranza. È solo in questo ambito che ci stiamo muovendo. Sia Di Maio che Salvini hanno già chiarito che si tratta solo di un contratto e non di un’alleanza. Il movimento in ogni caso va per la sua strada e il sud è un elemento fondamentale indipendentemente ...

