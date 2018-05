Lunedì arriva l’eurotassa contro la plastica usa e getta

Emre Can alla Juventus / Lunedì visite mediche per il centrocampista che arriva in bianconero a parametro zero : Emre Can alla Juventus, Lunedì visite mediche per il centrocampista tedesco con i bianconeri. La firma dovrebbe arrivare su un contratto da cinque anni.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:21:00 GMT)

Previsioni Meteo - la tempesta che arriva dall’Atlantico : Lunedì 14 e Martedì 15 forte maltempo - freddo e neve! : 1/26 ...

“Valigie pronte”. Colpo di scena al GF. Nella notte tra domenica e Lunedì arriva la richiesta della produzione che semina il terrore nella casa. Quello che sta succedendo non è mai accaduto in 15 anni di reality : Mancano poche ore alla prossima diretta del Grande Fratello e nella casa la tensione è salita alle stelle. Perché la richiesta della produzione è stata un Colpo al cuore per tutti. Ma facciamo un passo indietro. Se seguite il reality, lo sapete già. Se non lo seguite, vi diciamo noi cosa ha sollevato lo scandalo: l’ultima concorrente entrata nella casa – la focosa e folle spagnola Aida Nizar – è stata bullizzata da un gruppo di concorrenti del ...

Banca del Cuore 2018 - da Lunedì 30 Aprile a Mercoledì 2 Maggio il Truck Tour per la prevenzione cardiovascolare arriva a Reggio Calabria : Riparte il Progetto Itinerante Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da Lunedì 30 Aprile a Mercoledì 2 Maggio dalle ...

Dichiarazione dei redditi : da Lunedì arriva la precompilata : La ' precompilata ' dà l'avvio alla stagione della Dichiarazione dei redditi . Circa 30 milioni di moduli, con oltre 1 miliardo di dati già inseriti dal fisco, sono domattina disponibili on line per i ...

Da Facebook stretta sulle inserzioni politicheLunedì arriva una notifica agli italiani "spiati" : In un post, Mark Zuckerberg, ha annunciato che la società ha cominciato a chiedere di verificare l'identità di inserzionisti e dove sono localizzati prima di autorizzare la pubblicazione di annunci sul social. Novità in vista per gli utenti italiani "coinvolti" nel Datagate.