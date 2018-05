Lucia Bramieri a Domenica Live Le critiche di Platinette | “La vicenda del Telegatto è

Grande Fratello 2018 - sesta puntata del 22 maggio in diretta : eliminata Lucia Bramieri : Nina Moric - sesta puntata GF 15 sesta puntata per il Grande Fratello 2018 e qui su Davidemaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella Casa e in studio nel corso della serata. Grande Fratello 2018: la diretta minuto per minuto della sesta puntata di martedì 22 maggio 21.36: Il sommario della serata dà il via alla sesta puntata del GF 15. In studio ...