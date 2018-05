Lory Del Santo a Domenica Live | ' Mio figlio è sparito da 10 mesi | non vuole nemmeno

Lory Del Santo a Domenica Live : "Mio figlio Devin non mi parla più da 10 mesi" : Lory Del Santo ha preso parte al dibattito che ha aperto l'ultima puntata di quest'edizione di Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.La showgirl e attrice veronese ha dichiarato che suo figlio 26enne Devin Sardi, nato dalla relazione con Silvio Sardi, ha deciso di non parlarle più. Lory Del Santo, per l'esattezza, non parla con suo figlio da ben 10 mesi.prosegui la letturaLory Del Santo a Domenica Live: "Mio ...

Lory Del Santo in tv svela il suo segreto : Lory Del Santo è stato ospite a “Pomeriggio Cinque” e si sta parlando di Grande Fratello e del rapporto tra Veronica e il papà Bobby Solo. Barbara D’Urso a quel punto si rivolge a Lory. Anche lei avrebbe un dramma da confessare. «Non sento mio figlio Devin da dieci mesi.Quasi un anno fa mi ha detto ‘Non voglio vederti mai più’ e da quel momento non l’ho più incontrato. Io spero che mai più’ non sia per sempre, ma ...

Il dramma di Lory Del Santo : “Non parlo più con mio figlio” : Lory Del Santo racconta il suo dramma a Pomeriggio Cinque, svelando di non parlare più con suo figlio da quasi un anno. Il doloroso segreto della showgirl è emerso per caso, grazie all’intuito di Barbara D’Urso che ha colto la sua espressione turbata mentre in studio gli ospiti parlavano della storia di Veronica Satti, la figlia rifiutata da Bobby Solo, quando aveva solamente 13 anni. Le vicende della concorrente del Grande Fratello ...

Lory Del Santo : “notte di passione con Mancini - ecco i particolari…” : Roberto Mancini si prepara per l’avventura sulla panchina della Nazionale, nel frattempo Lory Del Santo svela un retroscena piccante sulla vita privata del nuovo Ct durante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora: “Ho passato una notte con lui, come vedi scelgo sempre i numeri uno perché non ho tempo da perdere – ha raccontato Lory – Eravamo a Torino, c’era anche Vialli. Io sono stata invitata a una festa, poi non sapevo come ...

Lory Del Santo : «Quella notte indimenticabile con Mancini» : Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Italia e Lory Del Santo, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora, gli ha fatto arrivare il suo personalissimo in bocca al lupo. La showgirl ha rivelato di «conoscere molto bene» l’ex tecnico del Manchester City: «Ho passato una notte con lui, a Torino, quando lui giocava nella Sampdoria, dove c’era anche Vialli», ha dichiarato la 59enne. LEGGI ANCHEFilippa Lagerback e Daniele ...