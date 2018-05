Loris Karius | quel portiere in lacrime è tutti noi

vanityfair

: Il riassunto della #UCLfinal in tre emoji, grazie a Loris Karius e Gareth Bale 11...?????? ? - Eurosport_IT : Il riassunto della #UCLfinal in tre emoji, grazie a Loris Karius e Gareth Bale 11...?????? ? - ilPostSport : Il Real Madrid ha vinto la Champions League per la terza volta consecutiva: nella finale di Kiev ha battuto 3-1 il… - lhemmonades : RT @ohmyramsey: la vita è una finale di champions league, e io sono loris karius -

(Di domenica 27 maggio 2018) Della finale di Champhions 2018 tra Real Madrid e Liverpool ci resteranno per sempre il pianto e le scuse disperate didel Liverpool, 24 anni e due parate sbagliate in una finale cruciale.che chiude la partita in, con il peso addosso di una sconfitta che poteva anche starci, ma che in gran parte è colpa sua.che va sotto la curva chiedendo scusa a più riprese, coprendosi la faccia con la maglia per la vergogna e in tifosi che lo ricambiano con un applauso di incoraggiamento. Perchéin fondo ènoi. Noi che sbagliamo l’esame decisivo, noi che non diamola risposta che sapevamo. Noi che siamo tragicamente fallibili. Dove l’abbiamo già vista questa scena? La nostra vita, ecco. La prof che ti chiama: oggi sei interrogato. E ti sfugge il gessetto dalle mani, inciampi sulle domande, vorresti nasconderti dietro ...