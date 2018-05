Loris Karius | il portiere pasticcione che voleva fare motocross

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) Fino a ieri, per gli appassionati di calcio,era soltanto ildel Liverpool. Adesso, dopo le papere con cui di fatto ha consegnato la vittoria al Real Madrid nella finale di Champions League, lo "sfortunato" calciatore tedesco è diventato agli occhi di tutto il mondo - il simbolo della sconfitta. Neppure le lacrime che gli hanno rigato il volto al termine della partita gli sono bastate per far dimenticare i pasticci combinati durante la finalissima. Lacrime che, in un certo senso, sono tutta colpa del nonno., originario di un paesino non lontano da Monaco di Baviera, da piccolo aveva il cuore diviso a metà. Non sapeva a chi dare retta, se a papà Harald o a nonno Karl. A 5 anni, la giornata tipo diera divisa in due. Di mattina, papà Harald lo portava a girare in una pista di, mentre di pomeriggio il nonno lo trascinava al campo di calcio del ...