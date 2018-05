Liverpool | Klopp spaventa l’intero Egitto | le notizie sulle condizioni di Salah sono

sportfair

: #UCLfinal| #Liverpool, #Klopp: 'L'infortunio di #Salah? #Ramos non si è fatto molti amici in #Egitto' - DiMarzio : #UCLfinal| #Liverpool, #Klopp: 'L'infortunio di #Salah? #Ramos non si è fatto molti amici in #Egitto' - Sport_Mediaset : #Liverpool, #Klopp: 'L'infortunio di Salah ha scioccato la squadra' > - PremiumSportHD : #premiumsport #Liverpool, #Klopp: 'Shock per #Salah, è mancata la fortuna'. #UCLfinal #RealLiverpool… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Secondo quanto riferito da Jurgen, ledidavvero preoccupanti: Mondiale a serio rischio per l’attaccante egiziano Mohamedrischia di saltare il Mondiale di Russia 2018, la causa è l’infortunio rimediato nel corso della finale di Champions League a Kiev. L’attaccante del, toccato duro da Sergio Ramos, si è subito sottoposto ai primi rilievi del caso che non hanno regalato buone sensazioni. AFP PHOTO / Paul ELLIS A rivelare ledell’egiziano è stato Jurgen, che ha messo a serio rischio il Mondiale di: “è un infortunio serio, molto serio. E’ andato in ospedale per una radiografia, si tratta della clavicola o della spalla: ma la situazione non è buona, questo è quanto. Ramos? Credo che non avrà tanti amici in. L’infortunio diè stato un momento importante, so che dicendo ...