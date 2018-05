Liverpool | dramma Karius Kahn | Ma il peggio deve ancora venire

Real Madrid- Liverpool - il dramma sportivo di Carvajal : fuori in lacrime per infortunio - salta il Mondiale [FOTO] : Carvajal sfortunato protagonista di un infortunio che gli farà salta re il Mondiale russo con la sua Spagna, lacrime all’uscita dal campo Real Madrid-Liverpool è iniziata nel segno della sfortuna, da entrambe le parti. Dopo i problemi alla spalla che hanno costretto Salah a lasciare il campo, anche Carvajal ha chiesto il cambio per un guaio muscolare. Il terzino del Real è scoppiato in un pianto nervoso a causa dell’ infortunio che ...

Infortunio Salah - dramma Liverpool : l’ex Roma lascia il campo in lacrime : Infortunio Salah, dramma Liverpool: l’ex Roma lascia il campo in lacrime – Si sta giocando la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, al 30′ il risultato è ancora di 0-0, partita equilibrata ed occasioni da una parte e dall’altra. Poi dramma per i Reds, Infortunio alla spalla per Salah che non è in grado di rimanere in campo, lacrime per l’ex Roma, al suo posto dentro Lallana. L'articolo Infortunio ...