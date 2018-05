LIVE Equitazione | Piazza di Siena 2018 in DIRETTA | azzurri a caccia di gloria anche nel

oasport

(Di domenica 27 maggio 2018) Buongiorno e bentrovati per ladel Grand Prix di Roma, la più importante prova individuale del programma del Concorso Ippico Internazionaledi. I migliori interpreti del panorama internazionale del salto ostacoli sono pronti a sfidarsi nell’ovale di Villa Borghese per conquistare una vittoria di grande prestigio su un palcoscenico da sogno. L’Italia, reduce dal secondo storico trionfo consecutivo in Coppa delle Nazioni, ha acquisito ulteriore fiducia in vista del Grand Prix, in cui la vittoria manca aglidal lontano 1994, quando ad imporsi fu uno straordinario Arnaldo Bologni. Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, assenti in Coppa delle Nazioni, avranno l’opportunità di giocarsi le proprie carte nella gara individuale, ma gli uomini più in forma del team Italia sembrano Emanuele Gaudiano e Luca Marziani, entrambi in grado di far ...