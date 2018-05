LIVE 500 Miglia Indianapolis 2018 in DIRETTA | Ed Carpenter pronto a centrare il successo

oasport

(Di domenica 27 maggio 2018) Buongiorno e bentrovati alladella mitica 500di, in un weekend tanto atteso in terra statunitense. Trovare un solo favorito è complesso, proprio per la particolarità di una gara apertissima a colpi di scena e incerta fino alla bandiera a scacchi. A scattare dalla pole position in questa edizione sarà Ed: si tratterà della terza partenza dal palo, in una gara che non è mai riuscito a vincere (miglior risultato un quinto posto). Questo potrebbe essere l’anno giusto, non solo per lui (che ha assicurato di aver imparato tanto dalla prima volta in cui si è trovato in pole ad Indy) ma anche per la sua squadra, di cui è fondatore e proprietario dal 2012, partecipando alla Indycar Series ma gareggiando solo sugli ovali (Luca Filippi ha corso per lui sui circuiti stradali, nel 2015, anno in cui la squadra si chiamava CFH Racing). in settima ...