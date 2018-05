L’Italia dell’equitazione fa la storia a Piazza di Siena

vanityfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Dopo il trionfo dell’Italia nell Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, Lorenzo De Luca regala ai colori azzurri una doppietta che mancava dal 1976. E lo fa nella magica cornice didi, l’ovale romano. De Luca (che avevamo intervistato alla vigilia della quattro giorni romana) in sella ad Halifax van Het Kluizebos si è aggiudicato il Rolex Gran Premio Roma all’86° Csio di Romadi. Sfoglia gallery L’aviere scelto ha chiuso con due percorsi netti davanti all’Irlandese Bertram Allen su Hector Van D’Abdjhoeve, anche lui con due netti ma penalizzato dal tempo. 45”37 per l’azzurro, 45”97 per l’irlandese. De Luca riporta in Italia il prestigioso Gran Premio Roma che non vincevamo dal 1994. Terzo posto per l’australiana Edwina Tops-Alexander su Inca Boy van T Vianahof. Anche l’ammazone ambassador di Loro Piana ha ...