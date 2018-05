L’Italia del Giro

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate delL’Italia per la terza tappa. Tornano Egonu - Chirichella e De Gennaro : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Hong Kong (Cina) dal 29 al 31 maggio e affronteranno il Giappone, l’Argentina e le padrone di casa. La nostra Nazionale deve cercare di vincere il maggior numero possibile di partite per rimanere in corsa per la Final Six dopo i due successi conquistati contro Germania e ...

L’accollo : origine e significato del termine - dalL’Italiano al dialetto romanesco : “Accollasse” è una delle cose più fastidiose che ci sono: ma cosa vuol dire veramente? Divenuta popolare grazie a Zerocalcare, questa parola nasconde tutto un universo di significati, sia nel gergo giovanile romanesco che in italiano: ecco quali.Continua a leggere

Calcio - l’Arabia Saudita bagna l’esordio di Mancini sulla panchina delL’Italia. Grande attesa per il rientro di Balotelli : Il nuovo corso dell’Italia parte da San Gallo (Svizzera), dove lunedì 28 maggio gli azzurri disputeranno un’amichevole contro l’Arabia Saudita, il primo test dell’era Mancini, nuovo tecnico della Nazionale. La mancata qualificazione ai Mondiali 2018 costringerà l’Italia a svolgere il ruolo di sparring partner del team asiatico, che invece sarà impegnato in Russia nel gruppo A della fase a gironi, in compagnia dei ...

Volleyball Nations League Maschile – Splendido bis delL’Italia - Brasile ko al tie break : Volleyball Nations League Maschile: Boom Boom Italia, dopo la Germania battuto anche il Brasile al tie-break E’ una Nazionale Italiana davvero in palla quella che oggi ha superato il Brasile con il punteggio di 3-2 (18-25, 25-19, 25-21, 24-26, 15-8) nella seconda giornata di Volleyball Nations League. I ragazzi di Blengini si sono resi protagonisti di una prova magistrale nella quale dopo aver ceduto il primo set non si sono disuniti e anzi ...

L’effetto Grecia esiste. E il potere contrattuale delL’Italia con l’Eurozona è zero : In base al Contratto tra Lega e M5s, il nuovo governo dovrà rinegoziare i trattati dell’Eurozona, per dare più spazio alla politica fiscale e a politiche macroeconomiche più favorevoli alla crescita. Chiunque abbia un minimo di conoscenza dell’Unione europea sa bene che questi trattati non sono rine

Chris Froome vince il Giro d’Italia 2018 - è il primo britannico della storia. Formolo e Pozzovivo - record-bis per L’Italia. Super Elia Viviani : Giro d’Italia 2018, Chris Froome è il primo britannico della storia a vincere la corsa Rosa Chris Froome ce l’ha fatta. Il campione britannico dopo la leggendaria impresa di ieri, oggi s’è difeso senza perdere mai un metro da Tom Dumoulin che anzi alla fine sul traguardo di Cervinia ha ceduto altri 6 secondi. Il gigante olandese, vincitore dello scorso anno (era stato il primo olandese della storia a ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Duisburg 2018 : altro quarto posto per L’Italia - lo ottiene Carlo Tacchini : Si è conclusa la sessione mattutina della seconda giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di Canoa velocità in corso a Duisburg, in Germania. Come ieri, anche oggi il miglior risultato per l’Italia è stato un quarto posto. Gli azzurro sono entrati con un equipaggio in due delle nove Finali A disputate. Nel C1 1000 metri maschile (specialità olimpica) Carlo Tacchini ha ottenuto il quarto posto in 3’46″797, dietro tre ...

Perché la decisione di Moody’s avvicina L’Italia al baratro del «junk rating» : L’agenzia di rating ha aperto una procedura che potrebbe portare a un declassamento del rating italiano nelle prossime settimane. Questo per le prospettive di un aumento della spesa pubblica senza copertura. Al momento il rating italiano è appena dua gradini al di sopra del «junk», il livello che separa gli investimenti sicuri da quelli ad alto rischio...

Previsioni Meteo - fugace parentesi estiva in arrivo sulL’Italia - prima di un nuovo peggioramento del tempo : 1/17 ...

Tiro con l’Arco - Coppa del Mondo 2018 : L’Italia del Compund ai piedi del podio ad Antalya : Nella giornata di oggi si sono disputate le prime finali valide per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. Negli scorsi giorni la nazionale azzurra di Compund aveva conquistato l’accesso alla finale per il bronzo con Sergio Pagni, Alberto Simonelli e Valerio Della Stua che si sono arresi alla nazionale russa, che si è imposta con il punteggio di 227-226. Nonostante una ...

Nazionale - Mario Balotelli capitano delL’Italia di Mancini? : Mario Balotelli capitano della Nazionale di Mancini. Non solo Super Mario è tornato in azzurro con il suo antico mentore, ma potrebbe vestire la fascia: assente Bonucci, è infatti – con De Sciglio – il veterano fra i convocati del ciclo di confronti amichevoli in programma nei prossimi giorni con Arabia Saudita (il 28 maggio), Francia (1 giugno) e Olanda (4 giugno). A quattro anni dall’ultima convocazione in azzurro, ne è ...

Triathlon - Coppa del Mondo 2018 : i convocati delL’Italia per la tappa di Cagliari. Spicca Alice Betto : La Coppa del Mondo 2018 di Triathlon sarà protagonista a Cagliari nella giornata di sabato 2 giugno. Nella splendida cornice del Golfo degli Angeli andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale, l’Italia sarà presente con 13 atleti (6 donne e 7 uomini) che cercheranno di fare bella figura di fronte al proprio pubblico. Su tutte Spicca Alice Betto, bronzo agli Europei 2017 e che ha già ben figurato nel ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : le convocate delL’Italia per Guadalajara. Le Farfalle vogliono le medaglie! : Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica delle Nazionali Italiane di Ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per gli Europei che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. La rassegna continentale sarà aperta ai gruppi seniores, alle individualiste seniores e al team juniores. L’Italia punta in alto con le Farfalle che vanno a caccia delle medaglie, sono attese dalla super sfida contro Bulgaria e Russia sognando anche ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2018 in DIRETTA : Gran Premio delle Nazioni a Roma - L’Italia sogna il bis : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Coppa delle Nazioni, gara a squadre che rappresenta il primo Grande appuntamento del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018. L’Italia punta a ripetere la vittoria conquistata un anno fa nell’ovale di Villa Borghese, facendo leva sulla qualità di un gruppo che, anche se privo di Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, dispone di compattezza e talento per ambire al vertice. L’aviere ...