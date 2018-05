LISTA DEI MINISTRI DEL GOVERNO M5S-LEGA I nomi presentati a Mattarella da Conte scelti

La LISTA DEI ministri del governo mai nato : Detto che insieme a Conte presidente del Consiglio ci sarebbero stati Di Maio e Salvini come vicepremier (e ministri , al Mise l'uno e al Viminale l'altro), e leghista Giorgetti a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ecco la lista dei ministri del tentativo Conte, così come resa nota dallo stesso capo politico M5s nel corso di una durissima diretta Facebook:- Rapporti Parlamento: Fraccaro- Pa: Bongiorno- Affari regionali: ...

La LISTA DEI ministri del governo Lega- M5S presentata a Mattarella : Criticando la decisione del Quirinale di porre il veto su Paolo Savona all'Economia, il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha enunciato la lista dei ministri che il professor Giuseppe Conte aveva portato al Colle per sottoporla al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Ecco tutti i nomi.Continua a leggere

