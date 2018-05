L' Irlanda vince la battaglia a favore dell' aborto

Blastingnews

(Di domenica 27 maggio 2018) Ieri in, dopo più di 20 anni, si è votato per abolire uno dei divieti più restrittivi sull'al mondo, quello'ottavo emendamento, mettendo da parte generazioni conservatrici, e occupandosi'ultima di una serie di rimproveri pungentia Chiesa Cattolica Romana. Con il 68% di personevoli, i risultati annunciati, hanno portato ad un cambioa nazione in un momento in cui il populismo è in aumento in Europa. Già fatti molti passi avanti in una nazione cattolicissima, quando tre anni fa venne eletto un omosessuale come primo ministro Leo Varadkar, e si è votato in un referendum per consentire il matrimonio tra personeo stesso sesso....