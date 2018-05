L' ira di Di Maio | ' sono molto arrabbiato'

Governo : Conte rinuncia - Convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi" | ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment - Berlusconi : M5s irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - Conte ha rimesso l'incarico | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi ! Convocato Cottarelli | ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - Conte ha rimesso l'incarico | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi - offerto Giorgetti | ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Elezioni: Prenderò iniziative nelle prossime ore"

Paolo Savona - tra i grilini gira una brutta voce dopo Di Maio al Colle : 'Qui salta tutto' : Il governo Lega-M5s potrebbe non vedere la luce a un passo dal traguardo. In ambienti grillini circola grande pessimismo sul futuro dell'esecutivo che Giuseppe Conte dovrebbe guidare. Secondo quanto ...

Governo - Di Maio : "Non faremo la Tav - è inutile". ira di Forza Italia : Il leader dei pentastellati da Ivrea annuncia che la Tav Torino-Lione non si farà. Forza Italia e Fratelli d'Italuia sulle barricate: "E' surreale"

Di Maio - indietro non ci si può tirare : "Il contratto di governo che stiamo scrivendo in questi giorni - spiega - è la più grande novità politica degli ultimi 20 anni perché porterà al governo dell'Italia quello che hanno chiesto i ...

Governo - Di Maio : “Staffetta o Bonafede premier? Qualsiasi nome stia girando per me è bruciato” : “Staffetta o ipotesi Bonafede premier? Qualsiasi nome stia girando secondo me è bruciato“. Così Luigi Di Maio al termine del nuovo incontro con Matteo Salvini. “Il tavolo sta andando molto bene, mi pare che oggi ci sia una rilettura tecnica conclusiva, poi io e Salvini dovremo dirimere alcune questioni. Non è un contratto già esaustivo, ma abbiamo messo su gran parte del lavoro”, ha continuato il leader del M5S, lasciando ...

Sorrisi tirati e volti tesi - le foto «rubate» durante il vertice notturno tra Di Maio e Salvini : I protagonisti della trattativa all’uscita dall’hotel di Largo Augusto, a Milano, dove si è svolto il vertice per la stesura del contratto di governo

Governo : Salvini e Di Maio vice - l'ipotesi triumvirato : Sicuramente insieme e certamente al Governo, ma il nome del presidente del Consiglio che guiderà l'esecutivo giallo-verde ancora non c'è e ieri sera non è stato fatto nella brevissima telefonata che ...

Di Maio chiede voti a Giorgia Meloni e lei gli tira un bello scherzo : Gli 'sherpa' di Movimento 5 stelle e Lega sono al lavoro per chiudere il contratto di governo mentre continua lo stallo sul nome del premier che Sergio Mattarella attende insieme ai numeri della maggioranza che sosterrà l'esecutivo. Fonti di entrambi i partiti dicono che sul nodo premier "tutte le ipotesi sono ancora sul tavolo", ovvero la possibilità che a Palazzo Chigi vada Luigi Di Maio, ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - per il premier girano due grossi nomi : 'Ora un premier politico' : Il primo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è chiuso con 'significativi passi in avanti', stando a quanto si sono preoccupati a scrivere in una nota congiunta i due leader, ma senza ...

