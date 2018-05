Lip Sync Battle ad Amici 17 tra la frecciatina di Simona Ventura alla Parisi e la gonna

ilnotiziangolo

: 'Vola con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte vola!' Un lip sync IR-RE-SI-STI-… - AmiciUfficiale : 'Vola con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola, la notte vola!' Un lip sync IR-RE-SI-STI-… - AmiciUfficiale : Un lip sync a tutta seduzione in questa ottava puntata! @giuliamichelin8 sei top! ?? #Amici17 - AmiciUfficiale : .@MetaErmal ha deciso: la coppia che merita l'ambitissima coppa del lip sync è quella composta da @elisatoffoli e… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Lipad17 per Martin Castrogiovanni, Laura Chiatti, Giulia Michelini (campionessa in carica) e Marco Bocci, tornato dopo due settimane di assenza per via di problemi di salute. Maria De Filippi chiude la prima sfida a squadre e poi lancia il divertente siparietto dove gli attori di Squadra Antimafia si ritrovano a dividere il palco per combattere contro la coppia firmata da Chiatti-Castrogiovanni. SIPARIETTI HOT E FRECCIATINE Fin qui tutto normale se non fosse che, per una delle esibizioni, la Chiatti deve vestire i panni di Lorella Cuccarini. Non si lascia attendere ladiche, preso il microfono, grida “La Cuccarini è la numero uno”. Diventa di pietra il volto dellache poi subisce anche una sorta di battuta da parte dell’attrice che, dopo essersi esibita, rilancia: “Vorrei conoscere il parere di ...