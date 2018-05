gossipetv

: Lidia Vella sta male dopo il Grande Fratello: è in cura da uno psicologo - carmenFashionCr : Lidia Vella sta male dopo il Grande Fratello: è in cura da uno psicologo - Vella_Schiavo : RT @mirianagrassi1: #VentagliDiParole Ricardo Reis Tenue, come da Eolo dimenticata, la brezza del mattino accarezza i campi, e è pr… - hznll28 : RT @KariiR__: Gli schieramenti solo se siete Lidia Vella e Federica Lepanto con Simone Nicastri che asfalta tutto il branco in un secondo,… -

(Di domenica 27 maggio 2018)dalloil: la confessione in radio Non è un periodo facile per. L’ex concorrente del, tra le protagoniste della penultima edizione del reality show, ha riscontrato negli ultimi mesi una particolare forma di tristezza. La siciliana lo ha raccontato a Non succederà più, il programma … L'articolostail: è inda unoproviene da Gossip e Tv.