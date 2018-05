Libia | migranti in fuga da trafficanti di uomini | decine di morti

Libia - trafficanti sparano su migranti : ANSA, - NEW YORK, 26 MAG - Oltre 100 tra migranti e rifugiati tenuti prigionieri da trafficanti di esseri umani sono stati raggiunti da colpi di'arma da fuoco mentre fuggivano da una prigione ...

Libia - trafficanti sparano su migranti : 6.10 Tentavano di fuggire da una prigione clandestina nel nord-ovest della Libia, ma i trafficanti di esseri umani hanno aperto il fuoco contro di loro. E' accaduto nella città di Bani Walid ad oltre 100 migranti e rifugiati tenuti prigionieri. Secondo Medici senza frontiere, i sopravvissuti hanno detto che almeno 15 persone sono rimaste uccise e altre 25, di cui 7 gravi, ferite. Msf afferma che i sopravvissuti sono in maggioranza adolescenti ...

Migranti in fuga dai trafficanti feriti a colpi d'arma da fuoco : in Libia inferno senza fine : Venticinque Migranti sono stati feriti a colpi di arma da fuoco esplosi dai trafficanti mentre cercavano di fuggire dal luogo in cui erano detenuti a Bani Walid, 170 chilometri a Sud-Ovest di Tripoli....

Msf : “In Libia 700mila migranti - torture nelle prigioni clandestine” : Msf: “In Libia 700mila migranti, torture nelle prigioni clandestine” Msf: “In Libia 700mila migranti, torture nelle prigioni clandestine” Continua a leggere L'articolo Msf: “In Libia 700mila migranti, torture nelle prigioni clandestine” proviene da NewsGo.

La Libia non è un «approdo sicuro» dove rimandare i migranti soccorsi in mare : Lo dice il Tribunale del riesame di Ragusa, mettendo in discussione la legalità delle politiche sui migranti del governo Gentiloni The post La Libia non è un «approdo sicuro» dove rimandare i migranti soccorsi in mare appeared first on Il Post.

Che ne sarà dell'accordo sui migranti fra Italia e Libia? : "... L'imbarcazione stava già iniziando ad affondare, c'era gente dappertutto in acqua. La Guardia costiera libica non è riuscita a fare nulla anche perché non è equipaggiata per salvare chi finisce in mare. La loro imbarcazione ha cercato di porsi in posizione parallela a quella dei migranti ma questo ha fatto sì che alcuni finissero addirittura sotto lo scafo, morendo annegati. Noi abbiamo cercato di salvare ...

Migranti - marina Libia : 180 soccorsi in mare in viaggio verso Europa : Migranti, marina Libia: 180 soccorsi in mare in viaggio verso Europa Migranti, marina Libia: 180 soccorsi in mare in viaggio verso Europa Continua a leggere L'articolo Migranti, marina Libia: 180 soccorsi in mare in viaggio verso Europa proviene da NewsGo.

Migranti - soccorse 280 persone al largo della Libia : Migranti, soccorse 280 persone al largo della Libia Migranti, soccorse 280 persone al largo della Libia Continua a leggere L'articolo Migranti, soccorse 280 persone al largo della Libia proviene da NewsGo.

Una denuncia delle Ong a Strasburgo minaccia l'accordo tra Italia e Libia sui migranti : La collaborazione dell'Italia con la Libia per fermare i migranti che raggiungono l'Europa finisce davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Sulla base del racconto di 17 sopravvissuti al naufragio di un barcone, poi riportati in Libia, una Ong denuncia che tortura e schiavitù sono all'ordine del giorno sulla sponda sud del Mediterraneo, da dove partono gli scafi. E la colpa, secondo la denuncia, sarebbe anche ...

Migranti - Ong denunciano l'Italia a Corte dei diritti umani : "Accordi con Libia mascherano respingimenti" : Il ricorso firmato dalla Global Legal Action Network. L'episodio sotto accusa il salvataggio conteso tra la nave della tedesca Sea Watch e una motovedetta...

Libia. Mfs : 800 migranti trattenuti in condizioni disumane a Zuwara : Critica la situazione anche per chi arriva in Europa. Particolarmente difficili le condizioni nelle isole greche: scarsa igiene e sovraffollamento nei campi dove si trovano numerosi uomini, donne e bambini in attesa di ottenere la richiesta d'asilo. La loro rabbia si somma a quella dei residenti. Contestato a Lesbo, Tsipras. Anche in Italia non mancano i casi di proteste e rivolte per gli ospiti dei Cie

Migranti - 1.400 soccorsi in 48 ore : effetto del clima estivo e della crisi in Libia : Quasi 1400 persone in 48 ore. È stato un weekend di soccorsi convulsi come non se ne vedeva da mesi nel Mediterraneo dove ieri le tre navi umanitarie presenti in zona Sar e gli assetti militari di ...

Migranti - 1.400 soccorsi in 48 ore : effetto del clima estivo e della crisi in Libia : Weekend di sbarchi record: sono un quarto di quelli avvenuti da inizio 2018. Impennata favorita dal meteo ma anche dalle turbolenze legate al mistero sulla...

Migranti - si buttano in mare al grido di "No Libia" : salvate decine di persone : Ancora una volta una nave umanitaria è stata mandata in zona e poi fermata dalla Guardia costiera italiana. Di fronte alla reazione di coloro che si trovavano...