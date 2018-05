L’escamotage per sbloccare lo stallo

sportfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Roma, 27 mag. – (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti M5S, dovrebbe essere la deputata Laura Castelli la vice di Paolo Savona al Ministero dell’Economia. Questa la soluzione elaborata dai 5 Stelle per uscire dalloi “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini al Mef. Castelli, inizialmente indicata per le Infrastrutture (che dovrebbero comunque andare ai 5 Stelle), avrebbe deleghe pesanti come viceministro. “E’ l’incastro con cui puntiamo a chiudere la partita”, spiegano all’Adnkronos fonti grilline di primo piano. L'articolo L’escamotage perloSPORTFAIR.