Leone | oroscopo Paolo Fox agosto 2018 | tutte le previsioni su amore | lavoro e salute

Oroscopo di Paolo Fox - classifica settimanale 27 maggio-2 giugno/ Previsioni segno per segno : Leone al top : Paolo Fox, Oroscopo e classifica settimanale dal 27 maggio al 2 giugno 2018 su DiPiù Tv: Ariete crisi relazionale, Scorpione cuore solitario e gli altri? Le Previsioni segno per segno(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 07:20:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi e del weekend 26-27 maggio : Leone cielo luminoso e gli altri segni? : Oroscopo del fine settimana di Paolo Fox: analisi segno per segno. Per il Leone il cielo è luminoso, Mercurio ha iniziato un transito positivo, ottimo cielo per il segno dei Gemelli.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:18:00 GMT)

Oroscopo di Paolo Fox - Classifica settimana 20-25 maggio/ Sagittario - Leone in calo (Mezzogiorno in famiglia) : Paolo Fox, Oroscopo e Classifica settimanale dal 20 al 25 maggio 2018 su DiPiù Tv durtante Mezzogiorno in Famiglia: inizia un periodo favorevole per i Gemelli, il Toro è molto apprezzato.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:35:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo del weekend 19-20 maggio : Leone molto forte - Bilancia in crescita - gli altri segni? : Oroscopo del fine settimana di Paolo Fox: analisi segno per segno. Leone molto forte, Bilancia in una grande fase di recupero, Sagittario buone possibilità in questo fine settimana.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:30:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 18 maggio 2018 : il Leone torna protagonista in amore : Oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 maggio 2018. Previsioni segno per segno: il Leone torna protagonista in amore. Giorni importanti per la Vergine grazie al transito di Mercurio(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:30:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo oggi 14 maggio 2018 : Cancro momento positivo - Leone deluso : Oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 maggio 2018. Previsioni segno per segno: delusione per il Leone che rischia di perdere una persona a cui tiene molto, gli altri?(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:30:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo del weekend 12-13 maggio : Leone voglia di ricominciare - gli altri segni? : Oroscopo del weekend di Paolo Fox: analisi segno per segno. Grande rivalsa per il Leone, Vergine un po' indeciso, Sagittario altrettanto, Capricorno ferite ancora aperte.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:47:00 GMT)

Paolo Fox / Oroscopo oggi 7 maggio 2018 : settimana positiva per i Leone - e gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 7 maggio 2018, le previsioni del noto astrologo ai microfoni di LatteMiele segno per segno: Il Capricorno in difficoltà, Ariete molto energico.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:28:00 GMT)