Blastingnews

: Leonardo Monteiro: 'Spero che il nuovo singolo diventi il brano dell'estate' - GallinaPatrizia : Leonardo Monteiro: 'Spero che il nuovo singolo diventi il brano dell'estate' - ConventoLonato : A - ConventoLonato : A -

(Di domenica 27 maggio 2018)è tornato con il suo"Fatto di te". Ilè stato scritto da Raffaele Viscuso, ed è già disponibile presso tutti gli store digitali. Il giovane artista è nato a Roma nel 1990: figlio di due ballerini brasiliani, sin da piccolo viene travolto da una grande passione per la musica in tutte le sue forme, inclinazione ereditata proprio dai genitori. Ha partecipato ad "Amici di Maria De Filippi" nell'edizione 2008-2009 nella categoria danza e, successivamente, ha lavorato in diverse compagnie di danza contemporanea a New York tra il 2010 e il 2011. Attualmente è insegnante di ballo, professione che svolge tra Italia e Svizzera. Canta da quando era bambino e ha iniziato a studiare pianoforte all'età di 7 anni. Tra i suoi numerosi impegni come interprete musicale, ricordiamo la partecipazione al progetto Special Stage (organizzato dall'Istituto dei Tumori di ...