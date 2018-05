Leggere è donna Ma noi non siamo leggère

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) Scrivere,e pubblicare al tempo del #MeToo. Dalle quote rosa alla narrativa al femminile. Cosa sta cambiando nell'altra metà del mondo del libro? Elisabetta Migliavada, direttrice editoriale della narrativa Garzanti, prova a spiegarcelo.I dati parlano di una lettura sempre più al femminile. Legge il 71% delle donne contro il 59% dei maschi."Sono anni che è così. È una tendenza di lungo periodo. Forse perché nel tempo libero - sempre detto che davvero le donne ne abbiano più degli uomini, e da madre che lavora ho i miei dubbi - tendono a, mentre il maschio fa altro".È una questione di tempo libero?"No. È anche una questione di curiosità e voglia di evadere. Che l'uomo forse sente meno. Per rilassarsi lamagari legge, il maschio ha altri hobby...".Ma la lettura non è un hobby..."Guardi che però non è svilente considerarla anche un hobby. Di certo è un piacere. E ...