L’effetto Grecia esiste E il potere contrattuale dell’Italia con l’Eurozona è zero

(Di domenica 27 maggio 2018) In base al Contratto tra Lega e M5s, il nuovo governo dovrà rinegoziare i trattati del, per dare più spazio alla politica fiscale e a politiche macroeconomiche più favorevoli alla crescita. Chiunque abbia un minimo di conoscenza dell’Unione europea sa bene che questi trattati non sono rine