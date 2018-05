Le foto degli workshop e degli exhibit al Wired Next Fest 2018

L’America degli anni Sessanta - fotografata da Mario Carnicelli : Le persone per strada, all'aeroporto o in fila fuori dagli uffici di collocamento, in queste belle foto che mostrano come erano quegli anni The post L’America degli anni Sessanta, fotografata da Mario Carnicelli appeared first on Il Post.

Royal Wedding - la fotogallery degli abiti scelti : Indietro 19 maggio 2018 2018-05-19T17:28:25+00:00 ROMA – Il Royal Wedding ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. E i commenti sugli abiti non sono mancati. Ecco una fotogallery con gli outfit scelti dai partecipanti al matrimonio di Harry e Meghan. Sposo e sposa compresi. Fonte: Dire.it L'articolo Royal Wedding, la fotogallery degli abiti scelti proviene da NewsGo.

Xiaomi : al lavoro per migliorare le fotocamere degli smartphone : Chi non fosse particolarmente appassionato del mondo tecnologico, il marchio Xiaomi potrebbe non significare niente. Eppure, è ufficialmente diventato il quarto produttore mondiale di smartphone in pochi anni. La casa produttrice sembrerebbe essere a lavoro per creare una nuova divisione specializzata in fotocamere per smartphone. La notizia sembra essere confermata da una mail inviata dal CEO della società, Lei Jun, che doveva restare riservata ...

A Trento la 91esima Adunata nazionale degli alpini. foto : A Trento la 91esima Adunata nazionale degli alpini. FOTO Nel centenario della fine della Grande Guerra, la festa delle penne nere è culminata con la tradizionale sfilata. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era dal 1998 che un inquilino del Quirinale non si recava all'evento Parole ...

Mirpur - 25 anni della parrocchia di Maria Regina degli Apostoli - foto e Video - : Dhaka , AsiaNews, - Una grande festa per 'ringraziare delle tante benedizioni ricevute in questi anni. Ci sono stati canti, danze, musica e spettacoli. Abbiamo gioito del cammino fatto insieme. E ora siamo pronti ad affidare questa comunità alla Chiesa locale'. È come p. Quirico Martinelli, missionario Pime in Bangladesh, descrive ad ...

Juventus-Milan - le indiscrezioni di formazione : Allegri ancora sul banco degli imputati [foto] : Si avvicina sempre di più la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, una partita molto importate soprattutto per la squadra rossonero che può salvare una stagione deludente alzando un trofeo. Il club bianconero ha virtualmente vinto il campionato di Serie A tra mille polemiche ed adesso cerca la doppietta mentre ancora non è andata giù l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid. Nel frattempo Allegri sembra aver sciolto ...

Raid Casamonica - il blitz della polizia. Uno degli arrestati a giornalisti e fotografi : “Infami - maledetti - pezzi di merda” : Il primo aprile scorso avevano picchiato una donna disabile all’interno del Roxy Bar, nel quartiere Romanina. La mattina dell’8 maggio gli uomini della squadra mobile hanno arrestato i responsabili dell’aggressione appartenenti ai clan Casamonica e Di Silvio. Si tratta di Antonio Casamonica, Alfredo, Enrico e Vincenzo Di Silvio, a cui vengono contestati i reati di violenza privata, lesioni personali e danneggiamento aggravati ...

Le foto del Met Gala - meglio degli Oscar : È la festa di moda dell'anno e quest'anno il tema erano gli abiti del Vaticano, con veli da Madonna, aureole ovunque e Rihanna vestita da papa The post Le foto del Met Gala, meglio degli Oscar appeared first on Il Post.

Napoli - l'assurdo set fotografico degli sposi : gli scatti sui binari della Cumana : I novelli sposi in posa, il fotografo davanti a loro che mette a fuoco per scattare, ai lati gli assistenti controllano le luci. Tutto normale, se i protagonisti di questa scena sotto i piedi non ...

La nuova Italia degli anni ’70 - fotografata : La campagna per la legge sul divorzio, il ruolo della donna, la vita contadina e gli altri cambiamenti sociali dell'epoca, in mostra a Parma The post La nuova Italia degli anni ’70, fotografata appeared first on Il Post.

Omicidio Iacconi - sentenza choc : condanna dimezzata per uno degli accusati / foto : Viareggio, 18 aprile 2018 - Pena dimezzata in Corte d'Appello sezione Minori a Matteo Della Ragione , uno dei due diciassettenni , oggi maggiorenni, coinvolti nell' Omicidio di Manuele Iacconi , nella ...

Serie B : Parma-Cittadella 0-0 - rallentata la corsa degli emiliani verso la Serie A [foto] : 1/34 ...

Marvel - The Avengers : 5 foto inedite dal set/ Si celebrano i 10 anni degli Studios con alcuni scatti mai visti : Marvel, The Avengers: 5 foto inedite dal set: si celebrano i 10 anni degli Studios con alcuni scatti mai visti. Nuove foto dal "backstage" dei film Marvel: Iron Man e non solo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:23:00 GMT)

WhatsApp Plus ruba dati e foto degli utenti Android : Secondo un rapporto stilato dal Malwarebytes Labs, è in circolazione una falsa applicazione di WhatsApp che sarebbe in grado di appropriarsi delle foto e delle chat complete degli utenti. Fortunatamente l’App dannosa non è presente all’interno degli store ufficiali, Google Play o App Store, in quanto è stata prontamente eliminata ma è facilmente reperibile in rete.Molti utenti Android hanno avuto accesso all’APK di WhatsApp ...