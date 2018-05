Le cattive abitudini della “democrazia illimitata” e le illusioni gialloverdi : Non è facile porre in ordine d’importanza tutti gli eventi che, cumulandosi, hanno prodotto la situazione economica e politica con cui dobbiamo oggi fare i conti. Ma possiamo individuare sinteticamente nella “democrazia illimitata” la causa primaria dei problemi che pesano sulla vita di tutti noi. E

“Prevenzione possibile” : tappa in Calabria per parlare alle donne di prevenzione e invitarle a cambiare le cattive abitudini : Farà tappa in due città calabresi (Reggio Calabria, dal 6 al 7 aprile, sul lungomare Falcomatà Stazione Lido, e Crotone, dal 9 al 10 aprile in Piazza della Resistenza) il tour di “prevenzione possibile. La Salute al Femminile”, campagna di informazione dedicata alle donne per portare alla loro attenzione l’importanza di fare prevenzione attraverso piccoli cambiamenti nella vita di ogni giorno, che possono fare la differenza per la loro ...