Le buche di Roma fermano il Giro d' Italia

Giro d'Italia - i corridori protestano per le buche di Roma : corsa ridotta : Protesta dei corridori all?ultima tappa del Giro d?Italia. A causa del cattivo stato del manto stradale, i corridori hanno deciso di non fare la gara e di pedalare a ritmo di passeggiata,...

Roma - buche e rifiuti - il Comune sotto assedio : 'Tre reclami al minuto' : IL DOSSIER Oltre 351mila segnalazioni in tre mesi: i Romani chiamano lo 060606 o inviano messaggi all'Urc , ufficio relazioni con il cittadino, per i rifiuti per strada, il degrado che avanza, gli ...

Roma è senze buche? Su Twitter il video ironico di Luigi Capello : Roma , askanews, - Roma è senza buche? Non proprio. Con un simpatico video postato su Twitter con l'hashtag #ARomaNonCiSonoBuche, l'imprenditore Romano Luigi Capello, Ceo e founder di LVenture Group e ...

IL DIVINO OTELMA/ Una magia per risolvere il problema delle buche a Roma (Chiambretti Matrix) : Il DIVINO OTELMA ospite a Chiambretti Matrix. Il mago dirà come sempre la sua senza filtri, con previsioni su politica, attualità e vicende di costume(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:58:00 GMT)

Salvini : Non ho visto buche sulle strade di Roma. 'Tappami' risponde... - Romait - : Una dichiarazione curiosa e che però ha anche una valenza politica poiché sta ad indicare l'ottimo stato delle trattative sul governo fra M5s e Lega. 'Il leader della Lega , già Lega Nord - Roma ...

Pelonzi : per Salvini anche buche di Roma sono invenzione dell’Europa : Pelonzi: trattative con Di Maio offuscano la vista al capo-leghista Roma – Di seguito le parole espresse attraverso una nota da Antongiulio Pelonzi, capogruppo del PD capitolino. “Salvini non vede le buche di Roma. Per Salvini anche questa deve essere una invenzione dell’Europa. anche i costi sostenuti dai Romani per le riparazioni di sospensioni, cerchioni e gomme danneggiate, a causa delle strade disastrate della capitale non ...

Baglio : invito Salvini a fare un giro per Roma per vedere meglio buche : Roma – Di seguito la nota rilasciata da Valeria Baglio, consigliera capitolina del PD. “Il programma che stanno scrivendo Salvini e di Maio deve aver cancellato le buche di Roma. Una vera e propria magia! Deve essere questo il motivo per cui Salvini non vede buche a Roma. Lo invito però a guardare meglio e, se vuole, a fare un giro per le strade della città. Così potrà rendersi conto dello stato del manto stradale, addirittura ...

Roma - inferno sul bus : troppe buche - esplodono i vetri. Paura a bordo : Paura a Roma venerdì sera attorno alle 21,30 a bordo di un bus Atac della linea 301 in zona piazza Mazzini. Non bastavano i sempre più frequenti episodi di mezzi che vanno a fuoco. Oggi...

VIRGINIA RAGGI - “AL GOVERNO M5S CHIEDEREMO PIU FONDI”/ “Roma soffre” : il Sindaco rilancia sulle buche : VIRGINIA RAGGI, "Roma soffre": il Sindaco della Capitale ha parlato del lavoro della sua amministrazione e del nuovo GOVERNO M5s-Lega che sta nascendo.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:16:00 GMT)

Maltempo - buche su via Salaria a Roma : ancora auto danneggiate : ancora buche su via Salaria con auto rimaste danneggiate. E’ accaduto ieri sera nel tratto tra i civici 959 e 961 in direzione centro quando alla polizia municipale sono arrivate numerose segnalazioni di auto che avevano subito danni a causa delle condizioni del manto stradale. In particolare sarebbe stata una voragine la causa di ruote squarciate o cerchioni rotti. Circa un mese fa sempre su via Salaria una cinquantina di auto in poche ...

Roma invasa dai rifiuti : dopo le buche nuovi guai dalla gestione Raggi Video : La capitale d'Italia non ha pace e di conseguenza nemmeno il sindaco Virginia Raggi. Pochi mesi fa, persino negli Stati Uniti d'America le crisi della capitale italiana erano riecheggiate sul New York Times [Video]. In quel caso, le protagoniste erano le buche e le voragini, accentuate anche dal periodo delle piogge. Il noto quotidiano USA aveva attaccato pesantemente il sindaco evidenziando la sua totale incapacita'. Con un po' di ironia aveva ...

"Mia figlia morta per le maledette buche di Roma" : Questa è la pagina di Elena e io sono la sua mamma . Sto per scrivere qualcosa che mai avrei voluto scrivere, che mi devasta profondamente e che da oggi in poi cambierà la vita di tutte le persone che ...

Roma invasa dai rifiuti : dopo le buche nuovi guai dalla gestione Raggi : La capitale d'Italia non ha pace e di conseguenza nemmeno il sindaco Virginia Raggi. Pochi mesi fa, persino negli Stati Uniti d'America le crisi della capitale italiana erano riecheggiate sul New York Times. In quel caso, le protagoniste erano le buche e le voragini, accentuate anche dal periodo delle piogge. Il noto quotidiano USA aveva attaccato pesantemente il sindaco evidenziando la sua totale incapacità. Con un po' di ironia aveva titolato: ...

Roma : buche assassine uccidono giovane motociclista : L'incidente è avvenuto a Roma , dove la bella 25enne è deceduta ieri mattina intorno alle 10,30. Si trovava sulla sua Moto e stava percorrendo la via Ostiense, su un tratto di strada che va dalla ...