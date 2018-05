Lazio | asta europea per Milinkovic-Savic | si parte da 120 milioni di euro

Cina - verso lo stop del controllo delle nascite. “Ma non basta per evitare effetti dell’invecchiamento della popoLazione” : Pechino ha intenzione di abolire il controllo delle nascite già a partire dalla fine di quest’anno. Lo rivela uno scoop di Bloomberg, secondo il quale il Consiglio di Stato avrebbe commissionato uno studio per determinare le ripercussioni della sospensione della controversa politica che negli ultimi quarant’anni ha permesso alla Cina di diventare la seconda economia mondiale, macchiandosi tuttavia di sistematiche violazioni dei diritti ...

Lazio - Inzaghi non fa calcoli 'Due risultati su tre Vinciamo e basta' : ROMA - Champions o Europa League, risultato positivo con l'Inter o sconfitta. O una o l'altra per la squadra di Simone Inzaghi, a un passo dal sogno di tornare a giocare la massima competizione ...

Corsa Champions League e salvezza : alla Lazio basta un punto - il Crotone è disperato e adesso vincere a Napoli e sperare : Corsa Champions League e salvezza, grande spettacolo nella 37^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni in vista dell’ultima giornata. Nella gara di ieri successo del Sassuolo a sorpresa sul campo dell’Inter, pareggio tra Crotone e Lazio, risultato che non accontenta le due squadre. adesso Lazio-Inter all’ultima giornata, alla squadra di Simone Inzaghi basta un punto mentre Spalletti ha un solo risultato a ...

Crotone-Lazio 2-2 : Milinkovic non basta - decisiva la sfida Champions contro l'Inter : La Lazio pareggia in trasferta contro il Crotone (2-2) e ora dovrà evitare di perdere domenica prossima contro l'Inter per entrare in Champions League. In gol Lulic, Simy, Ceccherini e...

Roma e Lazio in Champions League se... l’Inter perde col Sassuolo/ Giallorossi ok - a Inzaghi bastano 3 punti : Roma e Lazio in Champions League se... l’Inter perde col Sassuolo: Giallorossi ok, a Inzaghi bastano 3 punti contro il Crotone domani. Clamoroso risultato allo stadio Meazza(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:51:00 GMT)

Lazio - Milinkovic : 'Crotone e Inter partite della vita'. Basta : 'Serve ultimo sforzo' : Sergej Milinkovic, Dusan Basta e Adam Marusic hanno fatto visita all'Istituto Asisium di Roma nell'ambito dell'iniziativa 'Dalla scuola allo stadio, il modo giusto di sostenere lo sport'. Accolti ...

Serie A Lazio - tris alla Primavera : in gol Basta e Di Gennaro : ROMA - Niente pausa per la Lazio che si è ritrovata stamattina s ul campo Mirko Fersini del centro sportivo di Formello . Chi ha giocato ieri all'Olimpico contro l'Atalanta ha svolto un lavoro di ...

Pd - dalla direzione sì unanime alla reLazione Martina : “Con M5s capitolo chiuso - basta odi” : Pd, dalla direzione sì unanime alla relazione Martina: “Con M5s capitolo chiuso, basta odi” Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione […]

Torino-Lazio 0-1 : decide Milinkovic-Savic - non basta un super Sirigu : TORINO - Da una parte, chi ha in mano l'Europa che brilla, da non farsi scivolare sul più bello. Dall'altra, chi spera di riacciuffare l'Europa minore, magari con uno scatto di reni in questo finale ...

Lazio - Legambiente : “Erosione costiera devastante nelle spiagge” : “Da più parti sulla costa laziale, sono arrivate nei ultimi periodi le segnaLazioni di spiagge fortemente devastate dall’erosione invernale, tanto da aver lasciato arenili senza sabbia e strutture balneari quasi in acqua. A Fregene, nel comune di Fiumicino, le immagini più impattanti del fenomeno”. Così Legambiente Lazio in una nota in cui “chiede alla Regione l’immediata convocazione di un tavolo tecnico per poter ...