Lavoro e sviluppo | il ' C7' prima del voto

Superministero Lavoro-Sviluppo - giuslavoristi divisi : “Bene un interlocutore unico sulle crisi”. “Rischio di sovraccarico” : “Finalmente ci sarebbe un interlocutore unico nella gestione dei tavoli di crisi aziendale”. “Sì, ma ci sarebbe anche un sovraccarico di competenze, con il rischio di trascurare tematiche importanti”. Vantaggi e svantaggi della proposta di Luigi Di Maio: una fusione tra i dicasteri dello Sviluppo economico e del Lavoro. “Un super ministero per risolvere i problemi degli italiani e che vada al Movimento 5 stelle”, ha annunciato il capo ...

Tre ministeri ballerini. Savona blindato all'economia - tre grandi nodi : Esteri - Infrastrutture - Sviluppo-Lavoro : "Sono orgoglioso di avere al mio fianco un ministro come Paolo Savona, io sono piccolo di fronte a lui. Lui saprà difendere il diritto dell'Italia di andare a crescere, contrattare da pari a pari con i partner europei: Merkel, Macron, i commissari Ue...". Ennesimo Facebook live di Matteo Salvini dai "tetti di Roma". Il leader della Lega dà per scontata ormai la nomina del professore 'anti-euro' Savona al ministero dell'Economia. E ...

Confindustria - Furlan : "Lavoro - sviluppo - crescita tornano giustamente al centro" : "Una bellissima relazione che condivido quasi totalmente" . Così Anna Maria Furlan, leader della CISL , ha commentato la relazione del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia , all'Assemblea ...

Confindustria - Furlan : Lavoro - sviluppo - crescita tornano giustamente al centro : Teleborsa, - "Una bellissima relazione che condivido quasi totalmente" . Così Anna Maria Furlan, leader della CISL , ha commentato la relazione del Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'...

Fincantieri : firma protocollo con Campania per sviluppo Lavoro : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – La Regione Campania e Fincantieri hanno firmato un protocollo di collaborazione per l’avvio di un percorso di intervento finalizzato alla realizzazione delle condizioni di mantenimento dei livelli occupazionali e di incremento del carico di lavoro dello stabilimento di Castellammare di Stabia, nonché allo sviluppo economico, produttivo, sociale ed occupazionale dell’area, in condizioni di ...

Fincantieri : firma protocollo con Campania per sviluppo Lavoro (2) : (AdnKronos) – Fincantieri prevede, che il suo sito stabiese verrà dedicato anche alla costruzione di nuovi traghetti di media dimensione conformi con le più recenti normative in tema di sicurezza e ambiente, impiegabili in servizi di trasporto pubblico locale, per i quali, in linea anche con il recente indirizzo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, appare sempre più improrogabile il rinnovo. Infatti, la flotta navale di ...

Fincantieri : firma protocollo con Campania per sviluppo Lavoro (3) : (AdnKronos) – La regione, inoltre assicurerà infine ogni forma di collaborazione, anche con il Governo nazionale, finalizzata a garantire le migliori condizioni di continuità e sviluppo delle aree industriali, ivi comprese le relative infrastrutture, e delle attività del cantiere di Castellammare di Stabia. ‘La firma del protocollo con Fincantieri – commenta De Luca – è motivata innanzitutto dall’obiettivo di ...

Fincantieri : firma protocollo con Campania per sviluppo Lavoro : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – La Regione Campania e Fincantieri hanno firmato un protocollo di collaborazione per l’avvio di un percorso di intervento finalizzato alla realizzazione delle condizioni di mantenimento dei livelli occupazionali e di incremento del carico di lavoro dello stabilimento di Castellammare di Stabia, nonché allo sviluppo economico, produttivo, sociale ed occupazionale dell’area, in condizioni di ...

Fincantieri : firma protocollo con Campania per sviluppo Lavoro (2) : (AdnKronos) – Fincantieri prevede, che il suo sito stabiese verrà dedicato anche alla costruzione di nuovi traghetti di media dimensione conformi con le più recenti normative in tema di sicurezza e ambiente, impiegabili in servizi di trasporto pubblico locale, per i quali, in linea anche con il recente indirizzo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, appare sempre più improrogabile il rinnovo. Infatti, la flotta navale di ...

Fincantieri : firma protocollo con Campania per sviluppo Lavoro (3) : (AdnKronos) – La regione, inoltre assicurerà infine ogni forma di collaborazione, anche con il Governo nazionale, finalizzata a garantire le migliori condizioni di continuità e sviluppo delle aree industriali, ivi comprese le relative infrastrutture, e delle attività del cantiere di Castellammare di Stabia. ‘La firma del protocollo con Fincantieri – commenta De Luca – è motivata innanzitutto dall’obiettivo di ...

Conte in pole per Palazzo Chigi. Tra le novità il superministero Lavoro e Sviluppo : Salvo sorprese, il nome su cui sembrano convergere M5s e Lega è quello dell'avvocato civilista fiorentino. A Di Maio il nuovo super-Mise, per Salvini l'Interno -

Giuseppe Conte premier - Salvini all'Interno - Di Maio al Lavoro e allo Sviluppo economico : le prime indiscrezioni sul governo : Un faccia a faccia di due ore per chiudere l'accordo di governo da portare lunedì pomeriggio al Quirinale. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati di nuovo, questa volta per decretare il nome del prossimo premier, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere Giuseppe Conte, professore esperto di Diritto amministrativo, già indicato dal capo politico del Movimento 5 Stelle come possibile ministro alla Pubblica ...

Governo - ecco la possibile squadra Conte premier - Di Maio allo Sviluppo o al Lavoro e Salvini all Interno : ... all'Interno Matteo Salvini, allo Sviluppo economico , o al Lavoro, Luigi Di Mao, agli Esteri Giampiero Massolo e all'Economia Giancarlo Giorgetti. Nato 54 anni fa a Volturara Appula, paesino nell'...

Un visto di Lavoro è più utile degli aiuti allo sviluppo : Per ridurre la povertà è essenziale la libertà di spostarsi dove c’è disponibilità di lavoro. Ma le frontiere e le discriminazioni lo impediscono. Leggi