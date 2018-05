La sicurezza di chi vince sempre : Nello stadio Olimpico di Kiev, Real Madrid e Liverpool si giocano la finale di Champions League. Stretta di mano tra i capitani e si comincia. Nella prima mezz'ora, è il Liverpool a tenere in mano il pallino del gioco, con la sua spinta offensiva, che gli permette di creare molte occasioni. Il Real, seppur con diverse difficoltà, riesce a respingere i ripetuti attacchi di Manè, Firmino e compagni. Al trentesimo minuti del primo tempo, accade ...

Governo : sindaco Verona - si sblocchino subito fondi per sicurezza : Verona, mag. (AdnKronos) - “La prima cosa che chiederemo al nuovo Governo, attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento, sarà quella di utilizzare una quota delle risorse comunali bloccate dal Patto di Stabilità, per investimenti sulla sicurezza. Allo stesso tempo domanderemo allo Stato di inter

Governo : sindaco Verona - si sblocchino subito fondi per sicurezza : Verona, mag. (AdnKronos) – ‘La prima cosa che chiederemo al nuovo Governo, attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento, sarà quella di utilizzare una quota delle risorse comunali bloccate dal Patto di Stabilità, per investimenti sulla sicurezza. Allo stesso tempo domanderemo allo Stato di intervenire con forza per tutelare tutti i cittadini, soprattutto contrastando il fenomeno dell’immigrazione clandestina e garantendo al ...

Governo : sindaco Verona - si sblocchino subito fondi per sicurezza : Verona, mag. (AdnKronos) – ‘La prima cosa che chiederemo al nuovo Governo, attraverso i nostri rappresentanti in Parlamento, sarà quella di utilizzare una quota delle risorse comunali bloccate dal Patto di Stabilità, per investimenti sulla sicurezza. Allo stesso tempo domanderemo allo Stato di intervenire con forza per tutelare tutti i cittadini, soprattutto contrastando il fenomeno dell’immigrazione clandestina e garantendo al ...

Google Play Protect - quando alla nostra sicurezza ci pensa il machine learning di Google : Google Play Protect permette al Play Store e ai nostri dispositivi Android di diventare sempre più sicuri, grazie al machine learning e all'intelligenza artificiale. L'articolo Google Play Protect, quando alla nostra sicurezza ci pensa il machine learning di Google proviene da TuttoAndroid.

Google Play Protect - quando alla nostra sicurezza ci pensa il machine learning di Google : Google Play Protect permette al Play Store e ai nostri dispositivi Android di diventare sempre più sicuri, grazie al machine learning e all'intelligenza artificiale. L'articolo Google Play Protect, quando alla nostra sicurezza ci pensa il machine learning di Google proviene da TuttoAndroid.

Torino : Fit-Cisl - cordoglio per vittime incidente - chiediamo più sicurezza : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – ‘Siamo vicini alle famiglie delle due vittime e auguriamo alla collega capotreno e agli altri feriti una pronta guarigione”. A dichiararlo è Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, in merito all’incidente tra un treno regionale e un tir avvenuto a Caluso. ‘Vista la gravità della situazione ci aspettiamo in giornata una convocazione straordinaria da Rfi e anche ...

Torino : Fit-Cisl - cordoglio per vittime incidente - chiediamo più sicurezza : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – ‘Siamo vicini alle famiglie delle due vittime e auguriamo alla collega capotreno e agli altri feriti una pronta guarigione”. A dichiararlo è Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, in merito all’incidente tra un treno regionale e un tir avvenuto a Caluso. ‘Vista la gravità della situazione ci aspettiamo in giornata una convocazione straordinaria da Rfi e anche ...

sicurezza stradale - la UE chiede più sicurezza a bordo dal 2021 : ROMA - Nonostante siano state più che dimezzate dal 2001, lo scorso anno ben 25.300 persone hanno perso la vita sulle strade dell'Unione Europea e altre 135 mila sono rimaste gravemente ferite. Numeri ...

Ikea - “per mio figlio autistico niente area giochi perché ha il vizio di togliersi calze”. La replica : “Norme igieniche e sicurezza” : A un bambino autistico è stato impedito di accedere all’area giochi del grande centro Ikea alla periferia di Padova. “Si è trattato di una discriminazione”, denunciano i genitori, una coppia di trevigiani che si era recata nell’ipermercato per fare shopping. “Nessuna discriminazione, in quelle aree vanno rispettate norme igieniche e di sicurezza”, è la replica del colosso svedese dell’arredamento. Il fatto è accaduto ...

Chieti - marocchino allontanato per motivi di “sicurezza nazionale” : Chieti, marocchino allontanato per motivi di “sicurezza nazionale” Chieti, marocchino allontanato per motivi di “sicurezza nazionale” Continua a leggere L'articolo Chieti, marocchino allontanato per motivi di “sicurezza nazionale” proviene da NewsGo.

Chieti. Espulso marocchino per motivi di sicurezza : Chieti. Espulso marocchino per motivi di sicurezza – E’ stato emesso un provvedimento di ”Rifiuto di ingresso e soggiorno in area Schengen” per motivi di sicurezza nazionale nei confronti di un cittadino marocchino, Ouahbi Ahmed Taib, di 34 anni, residente a San Salvo (Chieti). Il provvedimento – secondo un comunicato – scaturisce da un’attività di indagine svolta dai Carabinieri del Ros e del Comando ...

Royal Wedding : 'Clooney...chi?' - George e Amal bloccati da sicurezza : Il matrimonio, festeggiato a Windsor da almeno centomila persone, e' stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo.

sicurezza : si chiudono i lavori del Globsec Security Forum a Bratislava : Il primo dei temi introdotti da Lajcak è stato il fatto che il mondo e l'Europa non hanno "mai vissuto in tempi così incerti". Il ministro ha notato che al momento non è possibile sapere se vi sarà ...