La scuola vieta la foto di classe | ' C' è il diritto alla privacy'

Trani - scuola vietata a 5 alunni non vaccinati. Protesta ai cancelli : "Come i cani" : È accaduto in una scuola dell'infanzia. I genitori hanno chiamato i carabinieri e si sono rivolti a un avvocato: "Bambini traumatizzati, non dormono più"

“La scuola non è una spiaggia” : i presidi vietano minigonne - shorts e canotte in classe : Con l'arrivo imminente della staione estiva, alcuni presidi italiani hanno diramato una serie di circolari interne imponendo un dress code adeguato agli studenti e vietando di fatto minigonne, shorts, jeans troppo stracciati e cappellini da rapper in classe.Continua a leggere

Torino - preside vieta minogonne - trucco e mutande “in vista” a scuola : La preside di una scuola media di Moncalieri si appresta ad approvare un regolamento che vieta tassativamente agli studenti di indossare un abbigliamento "non idoneo": cioè minigonne, trucco eccessivo, short provocanti.Continua a leggere

Montascale rotto da un anno - per l'alunno disabile la mensa della scuola è vietata : VERONA - Da un anno uno studente disabile della prima elementare non può andare in mensa ed è costretto a mangiare in compagnia dell'assistente, ma senza i compagni di classe, perché il Montascale è ...

Torino.Vaccini - scuola vietata a 4 bimbi : 21.50 La dirigente scolastica di due scuole materne del quartiere Mirafiori, a Torino, ha notificato alle famiglie di due bambini il divieto di presentarsi in classe fino a quando non saranno in regola con le vaccinazioni. "Lo impone la legge e finché non riceverò i documenti che attestano la regolarizzazione non potrò fare altrimenti", spiega. Stesso divieto per due bimbi di Collegno (TO). "Su 172 iscritti agli asili comunali, due non sono ...