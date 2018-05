La scrittrice Catherine Dunne | «La vita delle donne irlandesi finalmente ha un valore»

vanityfair

(Di domenica 27 maggio 2018) L’Irlanda dice sì alla possibilitàdi interrompere la gravidanza. Con oltre il 66 per cento dei voti favorevoli, il movimento del Sì ha vinto il referendum per l’abrogazione dell’ottavo emendamento della Costituzione, quello che di fatto rendeva illegale l’aborto. Hanno scelto il «Sì» tutti. Giovani e anziani,e uomini, da Dublino alle zone più remote. Un nuovo volto dell’Irlanda, meno cattolica e più aperta al cambiamento, si sta facendo largo. Ne abbiamo parlato con lairlandese, di fama internazionale,. Come cade la luce è il suo ultimo romanzo in libreria, edito da Guanda. Che significato ha questa vittoria per le? «Questo è un momento estremamente significativo per tutte noi. Ne sono felice e lo festeggio. Significa molte cose diverse. Prima di tutto, che le oltre tremilache ...