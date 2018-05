La Porta Rossa 2 | al via le riprese a Trieste

Anticipazioni La Porta Rossa 2 : le riprese finiranno nel mese di ottobre Video : Il 21 maggio si sono riuniti i protagonisti della fiction La Porta Rossa [Video] per girare la seconda stagione della serie ideata dallo scrittore Carlo Lucarelli. Ci sara' la presenza di Valentina Romani nella seconda stagione de La Porta Rossa dove ha vestito il ruolo di Vanessa, l'unica persona in grado di vedere il commissario Leonardo Cagliostro. Inoltre gli episodi della serie La Porta Rossa 2 dovrebbero essere dello stesso numero dei ...

Anticipazioni La Porta Rossa 2 : le riprese finiranno nel mese di ottobre : Il 21 maggio si sono riuniti i protagonisti della fiction La Porta Rossa per girare la seconda stagione della serie ideata dallo scrittore Carlo Lucarelli. Ci sarà la presenza di Valentina Romani nella seconda stagione de La Porta Rossa dove ha vestito il ruolo di Vanessa, l'unica persona in grado di vedere il commissario Leonardo Cagliostro. Inoltre gli episodi della serie La Porta Rossa 2 dovrebbero essere dello stesso numero dei quelli della ...

Nuovi casting per La Porta Rossa 2 - la produzione Rai cerca giovani comparse : come partecipare : Mentre le riprese della seconda stagione sono appena iniziati, le agenzie hanno annunciato Nuovi casting per La Porta Rossa 2. A scriverlo è casting News, che riPorta come la produzione sia alla ricerca di giovani comparse da inserire nei prossimi episodi dell'amata fiction di Rai2. Il lavoro sarà ovviamente retribuito. Da quanto si legge sul comunicato stampa, il periodo riprese si estende dall'estate all'autunno. Il casting è finalizzato ...

Ragazzino salva sorella Portandola in braccio dalla Croce Rossa/ La storia di un bambino eroe di 11 anni : Ragazzino salva sorella portandola in braccio dalla Croce Rossa, la storia di un bambino eroe di 11 anni. E' successo a Sanremo nella notte fra mercoledì e giovedì(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:13:00 GMT)

Sanremo - a 11 salva la sorellina di un anno Portandola in braccio alla Croce Rossa : La piccola aveva avuto una crisi respiratoria, Samir ha fatto di corsa i 400 metri fino alla pubblica assistenza

A 11 anni salva la sorellina malata Portandola di corsa in braccio alla Croce Rossa : I volontari della Croce Rossa lo hanno visto arrivare, nel cuore della notte, con il fiatone per aver corso con la sorellina di un anno in braccio che faticava a respirare. "Fate qualcosa voi per favore, presto"...

Lino Guanciale e la serie La Porta Rossa 2 : andrà in onda a febbraio 2019? : Il 21 maggio sono iniziate le riprese della serie televisiva La Porta Rossa ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli e che vede come protagonisti l'attore Lino Guanciale e l'attrice Gabriella Pession: sono i due personaggi indiscussi della fiction di Rai Uno. Ieri 21 maggio è stato il compleanno dell'attore abruzzese Lino Guanciale che ha festeggiato i suoi trentanove anni caratterizzati dal grande successo: il cast della fiction La ...

Lino Gunciale sul set de La Porta Rossa 2 : prima lettura del copione ad un passo dalle riprese : La sinfonia di Beethoven pervade già i fan de La Porta Rossa 2 che presto tornerà in onda su Rai2 ma la cui produzione ha preso il via proprio oggi, 21 maggio. Nei giorni scorsi abbiamo annunciato il ritorno sul set di Gabriella Pession e gli altri protagonisti della serie e oggi finalmente è arrivato il primo scatto "ufficiale" che mostra Lino Guanciale sul set de La Porta Rossa 2 insieme ai colleghi per la prima lettura del nuovo ...

Valentina Romani - da «La Porta rossa» ad «Aldo Moro - Il professore» : Alle elementari, in un tema intitolato «Che cosa farò da grande», ha scritto che avrebbe fatto l’attrice, come il suo mito, Angelina Jolie, di cui aveva il poster in camera. Valentina Romani, 21 anni di Roma, ce l’ha fatta: è uno dei nuovi volti da tenere d’occhio. Dopo il film Un bacio di Ivan Cotroneo, nel 2016, e il ruolo della medium Vanessa nella serie La porta Rossa, la vedrete in Aldo Moro, Il professore, l’8 maggio in prima serata su ...