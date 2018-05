La lista dei ministri è pronta E c' è il nome di Savona

Scontro su Savona - governo “in stallo”. Da Salvini - lista dei ministri a Conte : Lega ed M5S compatti sul nome dell’economista. Il “sospetto”: Berlusconi ha convinto il Carroccio con i sondaggi |

Conte tornerà al Quirinale con il nome di Savona nella lista dei ministri : Nessun segnale, nessuna telefonata, solo l'ennesimo giorno di attesa. Sergio Mattarella ha messo in chiaro quel che doveva chiarire e oggi si è limitato ad aspettare che il premier incaricato facesse le sue valutazioni, mentre sui social cresceva il sostegno a suo favore: #IostoconMattarella è diventato in poche ore il primo trend topic su Twitter. La situazione appare ancora incartata sul nome di Paolo Savona. ...

Salvini non cede al Colle su Savona : «lista dei ministri a Conte. O si parte o si torna al voto» : È ancora stallo per la formazione del governo M5S-Lega. Dopo le polemiche sul nome sull'economista eurocritico Paolo Savona, candidato al Tesoro non gradito...

Governo - Salvini non fa passi indietro : La lista dei ministri è pronta. O si parte o si vota : Teleborsa, - Matteo Salvini pronto a rompere sul Governo qualora continuasse a persistere il veto del Quirinale sul nome di Paolo Savona all'Economia. " Io ho detto "O si parte o per noi basta". Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane. I mutui non aspettano, la benzina non aspetta, gli sbarchi nemmeno". Ha risposto così ...

Governo - Salvini non fa passi indietro : "La lista dei ministri è pronta. O si parte o si vota" : Matteo Salvini pronto a rompere sul Governo qualora continuasse a persistere il veto del Quirinale sul nome di Paolo Savona all'Economia. 'Io ho detto 'O si parte o per noi basta'

Salvini : "Stasera a Conte la lista dei ministri leghisti. O si parte o non tratto più" : ... ultimamente ritengo inaccettabile che pensi di porre veti politici a un ministro dell'Economia come Savona". Torna a tuonare contro il presidente Sergio Mattarella l'ex deputato del M5S Alessandro ...

La Lega consegna la lista dei ministri a Conte : Savona o voto : Elezioni politiche ad ottobre. E’ la via maestra temuta sia dai grillini quanto dalle Sinistre. Massimo D’Alema in un fuori

Salvini : "Oggi daremo a Conte la lista dei ministri della Lega" : Matteo Salvini è tornato a parlare dei lavori per la composizione del governo, mentre nel dubbio continua senza sosta la propria campagna elettorale - stasera sarà alla Festa della Lega di Martinengo e a quella organizzata a Dalmine, entrambi in provincia di Bergamo.Il leader della Lega, dopo aver sfogato la propria frustrazione su Facebook e attaccato a più riprese il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rivelato oggi che già ...

Conte salito al Colle ma senza la lista dei ministriNodo Savona - Salvini sbotta e non esclude il voto : Resta da sciogliere il nodo-Economia: il segretario leghista sembra non voler fare un passo indietro sul nome di Savona. Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione.

Di cosa hanno parlato Conte e Mattarella in un'ora di colloquio senza lista dei ministri : Di cosa hanno parlato Giuseppe Conte e Sergio Mattarella nel colloqui infornale di oltre un'ora che hanno avuto al Quirinale? Il presidente del Consiglio incarico è salito al Colle senza una lista dei ministri, riportano un po' tutti i giornali, ma con un nodo piuttosto intricato da sciogliere: quello del nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Dopo il faccia a faccia col governatore della Banca ...

Giuseppe Conte - un'ora di colloquio informale con Sergio Mattarella. La voce : ha in mano la lista dei ministri - chi c'è : Un colloquio informale di oltre un'ora tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella . Il premier incaricato è salito al Quirinale nel pomeriggio per informare il presidente della Repubblica sul processo che ...