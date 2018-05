La Lega che non c’è più

Caserta - spara a Legale che non lo ha fatto riassumere : arrestato : Caserta, spara a legale che non lo ha fatto riassumere: arrestato Caserta, spara a legale che non lo ha fatto riassumere: arrestato Continua a leggere L'articolo Caserta, spara a legale che non lo ha fatto riassumere: arrestato proviene da NewsGo.

Diritti tv - passa la linea Miccichè lunedì la rottura tra Lega di A e Mediapro : ROMA - lunedì si decide: la linea di Malagò-Micciché stavolta ha ottime possibilità di passare. Le Lega di serie A deciderà di rompere con Mediapro , che farà causa, e di andare al terzo bando, meglio ...

Chi è Paolo Savona - l’uomo che potrebbe far saltare il governo M5S-Lega : Chi è il professor Paolo Savona, il designato ministro dell'Economia del governo M5S-Lega voluto da Salvini e poco amato dal Colle. Nato nel 1936, Savona è un economista e politico italiano. Ha ricoperto in passato numerosi incarichi pubblici ed è stato ministro dell'Industria negli anni del governo tecnico Ciampi. La sua visione economica è connotata da nette posizioni anti-euro e anti-Germania e per questo motivo i mercati hanno iniziato a ...

Governo Conte - diretta – La Lega non cede : o Savona ministro o elezioni. Salvini : “Uno che va bene ai tedeschi? No grazie” : Quarantotto ore per far nascere il Governo. A mercati chiusi, con la strada di nuovo in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” risponde il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte avviandosi a un’altra giornata alla Camera, la terza da quando il presidente della Repubblica gli ha conferito il mandato. Ma non è lui il protagonista della partita. Lo dice la Costituzione, eppure per la prima volta il confronto sui ...

GIUSEPPE CONTE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018/ Attacco del NY Times : "sconosciuto che esegue ordini M5s-Lega" : GIUSEPPE CONTE, PRESIDENTE del CONSIGLIO 2018 del governo M5s-Lega: il giurista finisce nel mirino del New York Times, "professore sconosciuto che esegue ordini"(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:15:00 GMT)

Aborto Legale anche in Irlanda : Secondo un exit poll dell'Irish Times, il 68% degli elettori ha votato "sì" al referendum per la liberalizzazione dell'Aborto. "Grazie a tutti coloro che hanno votato oggi. La democrazia in azione. Sembra che domani faremo la storia", ha scritto su Twitter il primo ministro Leo Varadkar, che sostiene la riforma. Lo spoglio ufficiale dei voti è in corso. Secondo l'exit poll pubblicato dall'Irish Times e effettuato su 4mila persone, ...

Toti : "La Lega e la destra neofascista? Salvini raccoglie istanze che da sole sarebbero più pericolose" : Alla presentazione del libro NaziItalia il presidente della Liguria difende l'alleato e paragona le politiche sociali di CasaPound a quelle di Hezbollah

La questione Savona sui mercati Perché lo spread ha la febbre Quei toni euroscettici di Lega e 5S... : E’ possibile che il nome di un singolo ministro, per quanto “pesante” come quello del titolare dell’Economia e finanze, preoccupi i mercati al punto di deprimere molto le quotazioni di titoli di stato e banche di un Paese? Segui su affaritaliani.it

M5s-Lega - Scanzi : “Savona? Mi fa sorridere questa paura che diventi ministro. Farebbe comodo a governo di esordienti” : “governo M5s-Lega? Mi fa sorridere tutta questa paura sull’ipotesi che Paolo Savona possa essere ministro, sia perché Savona è una persona competente, sia perché forse Farebbe tanto comodo a un governo che è maggiormente in quota grillina e quindi formato soprattutto da esordienti”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Giuseppe Conte deve tenere insieme due anime ...

Volley : SuperLega - Buchegger raggiunge il tecnico Soli a Monza : Monza - La Gi Group Monza contina ad attingere a piene mani dal roste della Bunge Ravenna. Dopo il tecnico Fabio Soli ed il palleggiatore Orduna , la società brianzola si è assicurata anche le ...

Vecchie elite contro M5S e Lega Così remano inutilmente contro Tra bombe sporche e talk show : Niente, nonostante la linea del Piave, ultimo baluardo della resistenza delle Vecchie elite, stia lentamente ma inesorabilmente cedendo terreno a qualcosa di nuovo, i vecchi centri di potere continuano a resistere, ma senza speranza Segui su affaritaliani.it

Donna Legata e imbavagliata dai colleghi : dopo otto anni la foto che lo dimostra : Esattamente otto anni fa Dee Ann Fitzpatrick denunciava per la prima volta l’atto di violenza subìto da parte di due colleghi di lavoro, sostenendo di essere stata legata ad una sedia con del nastro adesivo ed imbavagliata come punizione per essersi opposta all’accanimento razzista e misogino dell’agenzia governativa Marine Scotland di Scrabster, sull'estremo nord della costa di Caithness, Scozia. Oggi per la prima volta le sue coraggiose parole ...