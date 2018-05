La Fiorentina vince la Coppa Italia donne

La Fiorentina vince a Marassi : omaggio da brividi negli spogliatoi per Astori : Una dedica speciale, come sempre da quel terribile 4 marzo. Lo abbiamo sentito spesso nelle interviste post partita, e negli omaggi sotto la curva con i propri tifosi. In un abbraccio fortissimo che ...

Genoa sfortunato - la Fiorentina vince 2-3 | : Successo dei viola a Marassi nella prima partita da titolare con la maglia del Grifone per Pepito Rossi

Lotta scudetto - vince la Fiorentina contro il Napoli : Ieri sera si sono tenuti i due posticipi della 35^ giornata di Serie A, la 16^ del girone di ritorno. La Fiorentina ha battuto il Napoli per 3 reti a 0 grazie ad un super Giovanni Simeone, autore di una tripletta. Ormai lo scudetto è lontano 4 punti. Partendo dal match delle 18, la squadra di Pioli ha "regalato" mezzo scudetto ai bianconeri con la vittoria contro i partenopei che sono a -4 dalla capolista Juventus. Migliore in campo? Sicuramente ...

Fiorentina-Napoli in tv - dove vedere la diretta streaming : azzurri obbligati a vincere : Alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenzesi gioca Fiorentina-Napoli che sarà trasmessa in diretta su SKY SPORT 1, SKY SUPER CALCIO, SKY CALCIO 1 e PREMIUM SPORT. Match visibile anche sui ...

Serie A - la Lazio vince 4-3 sul campo della Fiorentina. Vince la Roma - pari per il Milan : Il 33esimo turno di Serie A , l'ultimo infrasettimanale della stagione, non ha tradito le aspettative e ha regalato diversi gol. La Juventus non è andata oltre l'1-1 sul campo del Crotone, mentre il ...

Serie A - la Fiorentina vince 2-0 a Roma : 19.55 Sesta vittoria di fila della Fiorentina che passa 2-0 all'Olimpico con la Roma. Viola in vantaggio dopo soli 7' con Benassi con un sinistro a fil di palo. I giallorossi provano a reagire, ma il palo ferma Dzeko (12'). A fine 1° tempo arriva il raddoppio dei toscani con Simeone con la difesa della Roma imbabolata (39'). Nella ripresa grande pressione dei giallorossi che però collezionano solo traverse con Schick (74') e Fazio (75'), ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Fiorentina batte Udinese nel ricordo di Astori - Sampdoria vincente : Oggi pomeriggio si sono disputate le prime tre partite di recupero della 27^ giornata di Serie A, rinviate lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. La Fiorentina batte l’Udinese per 2-0 dedicando naturalmente il successo a Davide Astori. A decidere l’incontro sono stati il rigore di Veretour al 29′ e la rete di Simeone al 71′ su assist di Chiesa. I viola agganciano così ...

Risultati Serie A - i recuperi : blitz di Fiorentina e Sampdoria - il Genoa vince lo scontro salvezza [FOTO] : 1/28 LaPresse ...

Viareggio Cup - Fiorentina in finale : 4-1 alla Juve. Attende la vincente di Inter-Parma : JUVENTUS-Fiorentina 1-4 7' Lakti , F, , 13' Diakhate , F, , 51' Montaperto , J, , 53' Gori , F, , 93' Diakhate , F, Giornata di semifinali al Torneo di Viareggio, Juventus-Fiorentina e Inter-Parma le ...

Il Milan vince sul Chievo. Fiorentina e Cagliari ok con il Var : Roma, 18 mar. , askanews, Il Milan soffre ma supera il Chievo 3-2 in rimonta con un gol di André Silva. L'Atalanta asfalta il Verona al Bentegodi , 5-0, . Il Cagliari vince in rimonta a Benevento con ...