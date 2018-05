La condanna di Savona alla Germania | Il piano tedesco è quello dei nazisti

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) "Ci ritroviamo con l'irreversibilità dell'euro - ovviamente di questo euro e non diche avremmo desiderato che fosse - nelle forme che impediscono il realizzarsi delle speranze che ne avevano suggerito la nascita: uno strumento per la crescita e la diffusione della pace e del benessere per tutti". È il Tempo a tirare fuori un estratto del libro Lettera agli amici tedeschi e italiani pubblicato da Paolonel 2012. Già allora l'economista, che Matteo Salvini vorrebbe portare al ministero dell'Economia e che Sergio Mattarella vorrebbe fuori dsquadra di governo, intravedeva "la competizione conflittuale" tra lae l'Italia.Il muro contro muro tra Salvini e Mattarella rischia seriamente di travolgere gli accordi di maggioranza con il Movimento 5 Stelle, trascinando con sé non solo il famoso "contratto", ma tutto il governo. A pesare sulla decisione del Colle sono le ...