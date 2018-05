Kinect di Microsoft è utilizzato per aiutare i malati affetti da Parkinson

eurogamer

(Di domenica 27 maggio 2018) I ricercatori della Brunel University di Londra hanno sviluppato un nuovo sistema peri pazientida sindrome diche impiega l'utilizzo della sfortunata (per lo meno in campo videoludico) periferica, riporta Scientific-computing.Il Kineck è infatti impiegato perle persone affette da morbo dia superare i debilitanti problemi di deambulazione. Il sistema èdai ricercatori per monitorare e rilevare il "congelamento" dell'andatura (FOG, acronimo di "freezing of gait") dei pazientidal morbo. Il sistema ideato dai ricercatori proietta raggi visivi sul pavimento tramite l'uso di un laser, così da correggere l'andatura e migliorare i movimenti del paziente.Ilè sfruttato in questo caso in virtù della sua precisione per determinare con accuratezza l'angolatura delle ginocchia e persina la posizione della ...