Kim Jong-un vede il leader della Corea del Sud | “Ora c’è la volontà di incontrare

Il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in si sono incontrati oggi, sabato 26 maggio, a Panmunjom, una città della zona demilitarizzata tra le due Coree. L'incontro – il secondo in un mese – non era

Corea - dopo il tira e molla sul vertice Moon vede Kim Jong-un : È un incontro che lancia un segnale forte quello avvenuto nel villaggio di Panmunjon, nella zona demilitarizzata che divide le due Coree, dove i leader Moon Jae-in e Kim Jong-un si sono visti per due ore, per discutere dell'implementazione dell'accordo raggiunto lo scorso 27 aprile e per "avere un summit di successo tra Corea del Nord e Stati Uniti".Il faccia a faccia tra i due leader, mandato in onda dalle televisioni locali, arriva dopo giorni ...

Nuovo incontro tra Kim Jong-un e Moon Jae-in al confine tra le due Coree : Moon Jae-in e Kim Jong-un si sono incontrati nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree. Il vertice tra il presidente sudcoreano e il leader supremo di Pyongyang è avvenuto in un clima di incertezza, dopo i contraddittori annunci di Donald Trump sulla sorte del summit del 12 giugno prossimo.Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati nel villaggio di Panmunjom, nella zona ...

TRUMP CANCELLA il VERTICE con Kim JONG-UN, ma i nordcoreani riaprono: "Ancora disponibili al dialogo". Il vice ministro degli esteri nordcoreano, tende la mano agli USA

Brusco arresto delle trattative di pace fra Stati Uniti e Corea del Nord. Con una lettera infatti il presidente americano Donald Trump ha annunciato che l'incontro del 12 giugno con Kim Jong-un non ci sara'. Perché si è fermato tutto Trump ringrazia Kim per l'impegno e la volonta' di mettere assieme questo summit ma per via di una aperta ostilita' mostrata nelle ultime dichiarazioni l'incontro di giugno sara' sospeso.

Vertice Trump-Kim Jong-un - il segnale è chiaro : con gli Usa non si può trattare. Solo arrendersi : La scelta di Trump di far saltare il Vertice con Kim Jong-un è una mossa irresponsabile. Le motivazioni per cui è stato fatto saltare sono un puro pretesto: un po’ di insulti – reciproci – non sono certo motivo sufficiente. Così come il fatto che Trump abbia voluto evitare il possibile sgarbo di veder annullato il Vertice da parte del presidente nord coreano, è una logica demente con cui non si potrà mai arrivare ad un accordo ...

TRUMP CANCELLA il VERTICE con Kim JONG-UN, ma i nordcoreani riaprono: "Ancora disponibili al dialogo". Il vice ministro degli esteri nordcoreano, tende la mano agli USA

No all'incontro tra Trump e Kim Jong-un e torna la paura di una guerra nucleare : Brusco arresto delle trattative di pace fra Stati Uniti e Corea del Nord. Con una lettera infatti il presidente americano Donald Trump ha annunciato che l'incontro del 12 giugno con Kim Jong-un non ci sarà. Perché si è fermato tutto Trump ringrazia Kim per l'impegno e la volontà di mettere assieme questo summit ma per via di una "aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni" l'incontro di giugno sarà sospeso. Ma quali sono le aperte ...

Perché è davvero saltato lo storico incontro tra Trump e Kim Jong-un : Il previsto e storico vertice di Singapore tra Usa e Corea del Nord, ra Donald Trump e Kim Jong-un, non si farà. E la Casa Bianca starebbe persino valutando la possibilità di imporre nuove sanzioni...

Corea del Nord - così Trump è caduto nel 'trappolone' di Kim Jong-un : Per quanto ci si sforzi di trovare una logica nelle azioni di autentici 'dilettanti allo sbaraglio della politica', alla fine questa stride con la realta' dei fatti. Siamo stati buoni profeti ad indicare il rischio che Donald Trump finisse nel pantano NordCoreano, agendo di 'stomaco' alla prima difficolta'. Tutto sembrava procedere verso lo storico bilaterale di Singapore con il leader di Pyongyang, Kim Jong-un, anche se le recenti dichiarazioni ...