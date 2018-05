Kendall Jenner stira una parete e la pancia con Photoshop

Da Ariana Grande a Kendall Jenner - tutti i gossip del weekend : Un giro del mondo tra le storie più appassionanti del weekend: da Milano a Cannes, con passaggio obbligato a Londra, dove non si aspetta altro che il Royal Wedding. Festa della mamma a casa Ferragni, con tanto di bisnonna Il piccolo Leone ha conosciuto la nonna della mamma, occasione per una foto di quattro generazioni insieme e festeggiare tutte le mamme. Non solo lavoro per Chiara Ferragni al rientro in Italia a un mese e mezzo dalla nascita ...

Kendall Jenner supersexy a Cannes - sotto il vestito...niente Foto : Kendall Jenner più sexy che mai. La sorellina di Kim Kardashian ha sfilato al Chopard event a Cannes e il suo outfit mozzafiato non sarebbe passato inosservato. Le sorelle Kardashian in...

Kendall Jenner - nude look a Cannes : Il palcoscenico è quello del red carpet del Secret Night party, messo in scena da Chopard nella quarta serata, quella di venerdì, della 71esima edizione del Festival di Cannes. E lo scandalo – per così dire – è in agguato. A portare una ventata di pruderie sulla Croisette è la top model Kendall Jenner, appena approdata sulla Croisette TUTTE LE STAR AL PARTY DI CHOPARD: Sfoglia gallery Tutto merito di ...

Kendall Jenner - l’estate inizia a Cannes : L’estate non è ancora arrivata, ma il il dettaglio meteorologico sfugge completamente alle star in trasferta a Cannes per il Festival del Cinema: come resistere al costume e a giornate fronte mare? Ci riesce bene Kendall Jenner, che il tempo libero lo riserva tutto agli amici, tra brindisi, risate ed equilibrismi, in cima a una trave, nella piscina dell’hotel Cap du Roc di Antibes. Vertigini, evidentemente, la modella non sa cosa ...

Hailey Baldwin : Kendall Jenner ha confessato di aver rubato l’amica alla sorella Kylie : Una volta era la BFF della sorella minore The post Hailey Baldwin: Kendall Jenner ha confessato di aver rubato l’amica alla sorella Kylie appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner ha spinto via un suo collaboratore sul red carpet del Met Gala : Le rubava troppo la scena? The post Kendall Jenner ha spinto via un suo collaboratore sul red carpet del Met Gala appeared first on News Mtv Italia.

Stampa a pois : come la indossano le star da Kendall Jenner ad Heidi Klum : Ginger Roberts in una scena del film "Roberta" Ma è grazie a Coco Chanel a partire dagli anni Venti e poi a Christian Dior negli anni Cinquanta che i pois hanno conquistato il mondo della moda, ...

Kendall Jenner : avvistata mentre flirtava con Diplo al Coachella 2018 : New couple? The post Kendall Jenner: avvistata mentre flirtava con Diplo al Coachella 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Kendall Jenner ha fatto il filler alle labbra? : Occhi puntati su Kendall Jenner in questi giorni, o meglio sul suo profilo Instagram, in attesa di una reazione ai commenti dei fan per la pubblicazione di uno scatto con labbra e guance dal volume amplificato. A postare la foto è stata la sua hair stylist Jen Atkin, mentre le due erano a Shanghai per un servizio fotografico. L’immagine che ha dato il via al filler-gate (l’ha fatto o non l’ha fatto?) ha generato insinuazioni sulla genuinità ...

Bella Hadid ha la migliore risposta per chi è invidioso di lei e Kendall Jenner : Bella Hadid legge i commenti che parlano lei anche sotto le foto postate da altri utenti e, se vede qualcosa che non le va a genio, ha subito la risposta pronta! [arc id=”11b99d6c-5a4e-4e13-a6a4-6a3007ece427″] Un fan account su Instagram, @ballaHadid, ha pubblicato una foto della modella accostata a quella della BFF Kendall Jenner, con la didascalia: “Kenny o Bella?”. Kenny or Bella? ; @khairhadld A post shared by ...